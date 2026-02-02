Una joven quedó parapléjica tras una balacera en Córdoba: detuvieron a dos adolescentes con más de 30 antecedentes

NACIONALES

Luna, una joven de 22 años y madre de una bebé, recibió un disparo por la espalda en una disputa en el barrio Yapeyú, ubicado en la zona este de la ciudad de Córdoba. Tuvieron que operarla de forma urgente y quedó parapléjica . Por el caso hay tres jóvenes detenidos, dos de 16 años, con más de 30 antecedentes. El otro involucrado tiene 17 años.

Según el informe médico dado a conocer desde el Hospital Rawson, donde fue internada y quedó en sala de terapia intensiva, el disparo le dio en la vértebra número 10 y las secuelas serán permanentes e irreversibles . "No volverá a caminar más. Del pupo para abajo no siente las piernas", contó la madre de la joven a Cadena 3 .

En las últimas horas, la Policía detuvo a tres de los implicados en el caso. Los menores cuentan con un pasado peligroso: participaron en más de 30 hechos delictivos . El caso vuelve a alimentar la polémica acerca del Régimen Penal Juvenil.

“Dos de los adolescentes tienen frondosos antecedentes, con más de 30 delitos”, señalaron desde la Policía en el informe publicado por el diario La Voz .

Las detenciones se realizaron luego de la balacera que se dio en el barrio Yapeyú, que arrastra violencia desde hace muchos años atrás. Ocurrió el último sábado. Tras una serie de allanamientos realizado por la Dirección General de Investigaciones Criminales, pudieron dar con tres adolescentes que terminaron aprehendidos. "Por el testimonio de varios vecinos, los tres estuvieron implicados en el ataque", reveló una de las fuentes investigativas.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un arma de fuego. Además, incautaron otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación judicial.

"Dos de los tres, los de 16 años, cargan larguísimos antecedentes penales. Uno tiene más 15 antecedentes desde el año 2023. la mayoría violentos. Por robos, robos calificados, violación de domicilio y uso de armas . El segundo cuenta con 16 antecedentes, desde 2023. También por robos reiterados, resistencia a la autoridad y hechos violentos. En ambos casos en todos los hechos tomó intervención la Justicia. El tercero tiene 17 años y no tendría antecedentes previos”, señaló el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

El funcionario volvió a poner el foco en la baja de imputabilidad y en un posteo en la red social X, tituló "basta de impunidad" y preguntó "¿Cuántas víctimas más hacen falta para reaccionar?".

En un extenso descargo, Quinteros agregó: "Necesitamos la ley de baja de edad de imputabilidad ya. Para que haya responsabilidad, límites y consecuencias. Para proteger a las víctimas y también para cortar carreras delictivas que empiezan cada vez más temprano. El garantismo mal entendido no son derechos humanos. Es abandono del ciudadano honesto. Y eso, no se puede naturalizar", enfatizó.

BASTA DE IMPUNIDAD Tres menores protagonizaron un hecho gravísimo en barrio Yapeyú. Dispararon un arma de fuego y una mujer terminó con una gravísima herida. Está viva de milagro. No fue un accidente. No fue una travesura. Fue violencia armada. De los tres involucrados: •Dos… https://t.co/6UoHUHFTg4

El violento episodio comenzó a gestarse el viernes por la tarde cuando la hermana menor de la víctima y su expareja (uno de los implicados) tuvieron una violenta discusión en la casa de la joven.

El adolescente la había ido a increpar por la falta de pago por un celular que, en teoría le había roto la joven. Ante la fuerte discusión y la negativa de darle plata, el chico se llevó por la fuerza a la mascota de la familia: una perra Bulldog Francés.

Y luego a través de mensajes de texto comenzó a chantajear a Luna para que le dieran plata para devolver a la perra. "Empezó a mandarle mensajes a Luna de que tenía la perra, que quería 800 mil pesos, que si no le daban la plata la iba a matar. Mi hija le ofreció 400 mil y un teléfono iPhone, pero no lo quiso recibir", contó la madre de la víctima. Y agregó que "llegó a pedir un millón de pesos por el animal".

Pero lejos de esclarecerse el caso se volvió más violento. Alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, la casa ubicada sobre Pasaje Sanavirones al 2800 recibió una lluvia de balas. Al menos 21 disparos dieron en la vivienda . Uno de ellos atravesó la puerta y le dio de pleno a Luna.

Por el mismo ataque resultó herida la pareja de Luna, quien sufrió una lesión leve en uno de sus pies, también por un impacto de bala. En el lugar, los peritos de la Policía Científica encontraron varias vainas servidas de 9mm y otras de calibre .32mm.

Fuente: Clarín