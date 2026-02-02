El Gobierno desreguló la importación de equipamiento médico usado y reacondicionado

NACIONALES

El Gobierno de Javier Milei dispuso este lunes una nueva desregulación de importaciones, en este caso para el rubro de la salud. Se trata de una adecuación de la normativa para que clínicas y hospitales de todo el país puedan adquirir equipamiento médico usado fuera del país y traerlo de manera más sencilla.

A través de la Disposición 224/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) indica que clínicas y hospitales podrán importar equipamiento médico usado ya reacondicionado para su uso o para ser reacondicionado en la Argentina .

"Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos”, celebró en su cuenta de X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , al hacerse eco de la disposición publicada este lunes.

Entre los argumentos que sustentaron la resolución se menciona que las importaciones de equipamiento médico usado estaban limitadas por regulaciones estrictas y largos procesos burocráticos. Además, el Gobierno prevé que la posibilidad de acceder a esos equipos en mejores condiciones tendrá un impacto directo en la atención de los pacientes.

La desregulación de este mercado elimina trabas administrativas que generaban dificultades relacionadas al acceso a la tecnología médica, incluso cuando se trataba de equipos en buen estado y con estándares internacionales de funcionamiento.

El ministro de Salud, Mario Lugones , resaltó que el equipamiento médico importado será "seguro y de calidad".

"Importar equipos médicos usados era un proceso tedioso, con trámites que elevaban los costos y reducían las posibilidades. Con esta normativa, en todo el país se podrá acceder a equipos más modernos y de mejor calidad. Esto permite mejorar diagnósticos y tratamientos, y reducir derivaciones que demoran la atención y perjudican a los pacientes", agregó Lugones sobre los beneficios que traerá al sector médico esta nueva disposición.

Por su parte, Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado, también festejó la medida como "un beneficio importante para los establecimientos médicos de todo el país, porque podrán importar sin complicaciones, por ejemplo, un ecógrafo con pocos años de uso, sin necesidad de pasar por una empresa reacondicionadora".

El ministro señaló en su mensaje que, una resolución de ANMAT de 2007, restringía la importación a usuarios finales o a "empresas autorizadas como importadores de productos médicos, y requería sí o sí su reacondicionamiento con empresas específicas".

En ese sentido, Sturzenegger dijo que el "mundillo de los importadores de productos médicos y empresas de reacondicionamiento cerraba filas paras evitar la competencia (y el peronismo, una y otra vez, cumple con la casta)".

Con los últimos cambios, remarcaron desde el Gobierno, se apunta a que especialmente los hospitales, las clínicas y los centros de salud más pequeños puedan obtener equipamiento a menor costo.

Según la explicación oficial, ahora habrá tres modalidades para la importación de equipamiento médico: traer aparatología reacondicionada en el exterior; usados que no requieran reacondicionamiento; y usados sin acondicionar para reacondicionar en la Argentina.

Las medidas prevén un sistema de controles, informes y certificados diferenciados, dependendiendo de la categoría del equipamiento. La ANMAT divide a los aparatos médicos en cuatro niveles de complejidad, de bajo riesgo -mobiliario- a alto riesgo -implantes, diálisis-.

La nueva desregulación no alcanza a los productos de "uso único o "un solo uso".

Fuente: Clarín