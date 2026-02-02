Revelaron nuevos documentos del caso Epstein: por qué aparece el peluquero Roberto Giordano

NACIONALES

A pesar de que Roberto Giordano murió en 2024, el eco de su fama en el jet set de Punta del Este sigue resonando, pero esta vez por su conexión internacional con el millonario pederasta Jeffrey Epstein .

El financista estadounidense que tuvo vínculos con casi todo Hollywood, con parte de la realeza británica e incluso con Donald Trump , resultó ser un depredador sexual. Murió en 2019, en un presunto suicido mientras estaba preso por tráfico de menores, pero acaban de revelarse documentos en la causa que traen su nombre directo a Argentina.

Es que muestran que hace 20 años le habría transferido dinero al famoso peluquero de los desfiles esteños, y la sombra sobre ese dinero es justamente una posible vinculación con la contratación de modelos menores de edad.

En los archivos que desclasificó el gobierno de los Estados Unidos figuran supuestos giros de 500 dólares en 2006 de la cuenta de Epstein del JP Morgan a la que Giordano tenía en un banco de Punta del Este.

El magnate estuvo en Uruguay en diciembre de 2016 , lugar en el que Giordano reinaba con sus shows de moda, con la presencia de Mirtha Legrand, Valeria Mazza, Andrea Frigerio, Pampita y Nicole Neumann desfilando, que eran televisados en el prime time y que él mismo conducía junto a Teté Coustarot.

La nueva información surgió en el intercambio de correos que tuvieron Epstein y el exprimer ministro de Israel, Ehud Barak, que intentaba reunirse con el empresario. En esos mails del 29 de diciembre de 2016, el financista le informó antes de verlo que iba a ir a Punta del Este.

Los documentos desglosan todas las entradas y salidas de dinero que hacía Epstein, entre las que figura la supuesta transferencia de 500 dólares a Giordano.

El estilista pasó sus últimos años radicado en Uruguay, y se encontraba alejado de las cámaras tras ser condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y falta de pago de aportes a más de 500 empleados.

En su época de gloria contaba con una cadena de peluquerías en Argentina y Punta del Este. Murió a los 79 años en el Sanatorio Mater Dei, donde no logró superar una intervención quirúrgica.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasificó más de tres millones de documentos en la "causa Epstein" , con más de 2.000 videos y 180 mil imágenes nuevas.

La princesa Mette-Marit de Noruega se disculpó tras aparecer en esos archivos: “Demostré falta de criterio, es vergonzoso”.

Además, Mette‑Marit dijo: "Jeffrey Epstein es responsable de sus actos. Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor sus antecedentes y por no haber comprendido con la suficiente rapidez qué clase de persona era”.

En línea con la realeza, y una mucho más influyente, la nueva serie de documentos comprometedores aumenta la presión sobre Andrew Mountbatten-Windsor, conocido como el príncipe Andrés de Inglaterra , al que ya se le habría retirado su título noble por estas y otras acusaciones. Según se supo, Epstein le propuso en 2010 presentarle a una joven rusa de 26 años. Ahora se filtró una foto en la que se lo ve arriba de una mujer, que está tirada en el piso y no fue identificada.

En un mail, Epstein le explica a Andres que la mujer es "guapa e inteligente". No hay indicios de que finalmente se produjera el encuentro.

El nombre del príncipe Andrés aparece al menos cientos de veces en los documentos, a veces en recortes de noticias, a veces en la correspondencia privada por mail y en listas de invitados para las cenas que Epstein organizaba.

Ni Trump ni Bill Clinton fueron acusados de irregularidades en relación con Epstein , y ambos dijeron que no tenían conocimiento de que él abusaba de niñas menores de edad. Pero sí hay fotos compartiendo momentos sociales con el magnate pederasta. Elon Musk, dueño de Tesla y la red social X, también aparece en los correos privados, y declaró que Epstein lo invitó a la isla en la que sucedieron varios los abusos denunciados, pero que él se negó a asistir.

Fuente: Clarín