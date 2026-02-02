Verano 2026: la movida solidaria en Punta del Este que combinó arte con candombe

NACIONALES

En plena temporada de verano en Punta del Este, sorprendió una movida solidaria que combinó candombe y arte. Detrás la movida estuvo un referente histórico de esta música popular: Fernando “Lobo” Núñez , quien colabora con niños carenciados y personas privadas de su libertad, a quienes les enseña el oficio de fabricar tambores que luego dona para escuelas rurales de Uruguay.

Todo se produjo el jueves 22 de enero en la estancia Yellow Rose de La Barra de Maldonado, propiedad de Jorge “Corcho” Rodríguez quien sumó a la movida a Rubén Rada para un concierto de candombe junto a Núñez.

El dueño de casa, además, subastó sus propias obras pictóricas y todo lo recaudado fue donado al centro cultural El Power . “Decidí pintar una serie de cuadros inspirados en el candombe, hablé con Rubén Rada, quien con generosidad me ayudó a profundizar en el tema. Cuando le dije que quería vender mis cuadros y todo lo producido por la venta dárselo al Centro Cultural de Barrio Sur de Montevideo, Rubén me dijo: ¡hablá con el Lobo! El Lobo es Fernando Núñez, máximo exponente del candombe uruguayo, tremendo músico, reconocido mundialmente, fabricante de tambores y maestro de muchos”, explicó Rodríguez.

El vínculo de Rodríguez con el candombe uruguayo comenzó a sus diez años cuando fue a jugar baby futbol con el club “Luz y Fuerza” a Montevideo. En esa oportunidad, se hospedó en una casa de un niño del club “Estrella del Norte”, en el barrio Sayago.

“Nos llevaron a ver las llamadas, el candombe en el Barrio Sur, fuimos todos con disfraces, en grupos, tuvimos que hacer canciones y presentarlas al ritmo del tambor. Hoy, cincuenta años después, sigo manteniendo vínculos con Sayago . Montevideo y Uruguay son mi otro hogar”, contó Rodríguez.

Rodríguez visitó a “Lobo” Núñez en Montevideo y conoció en primera persona el trabajo social que realiza el reconocido músico de candombe en los barrios más humildes . Se reunieron en el centro cultural afro uruguayo “El Power”, que está en el Barrio Sur de la capital uruguaya.

“Me dio más información, historia, colores, comparsas, llamadas y mucho más para enriquecer mis pinturas. Pero lo más importante es que me mostró lo que hace desde su lugar. Los chicos de la calle van a ver al Lobo, los hace tocar y jugar, les habla. Allí mismo fabrica tambores que dona a las escuelas rurales de Uruguay, además de hacer un trabajo muy fuerte en las cárceles enseñando a quienes están privados de libertad a fabricar esos tambores que luego irán a las escuelas, enseñándoles un oficio”.

Para ayudar al centro cultural “El Power”, Rodríguez subastó once obras pictóricas, cuyos nombres son: Candombe, Cuareim 1080, Blanquita, El Calenda, Candombe King, Cinco Reinas, El 10, Orientales, Patria Candombe, Barrio sur y Lobo ‘ta?.

