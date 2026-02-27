Una joven ocultó el cuerpo de su hija sin vida dentro de la casa para seguir cobrando la asignación

Una mujer fue detenida en Río de Janeiro acusada de haber ocultado el cuerpo sin vida de su hija de seis años dentro de su vivienda.





La niña, identificada como Evelyn Daiana, tenía una discapacidad que le impedía hablar o caminar y fue encontrada sobre su cama, envuelta en sábanas, en avanzado estado de descomposición.





Según trascendió, vecinos comenzaron a sospechar al notar que la menor no era vista desde hacía casi un mes. Al ingresar a la vivienda, hallaron el cuerpo y dieron aviso a la policía.





De acuerdo con la investigación, la madre, María Raíssa, mantenía un ventilador encendido de manera constante para disipar el olor.





La mujer fue detenida en flagrancia cuando los efectivos llegaron al lugar.