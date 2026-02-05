Una argentina ganó 2.7 millones de euros en la versión española de Pasapalabra, el mayor pozo en la historia del programa

Una argentina nacida en Quilmes y radicada en España se convirtió este jueves en la mayor ganadora de la versión española de Pasapalabra al resolver El rosco y embolsar un premio de 2,7 millones de euros, el mayor pozo en la historia del ciclo.

Rosa Rodríguez resolvió las 25 definiciones de El rosco. A falta de 3 segundos, y con 24 aciertos en el marcador se la jugó y acertó la única letra que le quedaba por responder, la M . "El apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP" , le preguntó Roberto Lean, conductor del ciclo.

Rosa, temblando, pronunció el apellido correcto, 'Morrall', y el estudio de televisión estalló en aplausos, y ya no ha habido margen para más preguntas ni para réplica porque el premio ya tenía dueña: Rosa, de 32 años, nacida en Quilmes (Argentina) y criada en Galicia.

La concursante, que llevaba 307 programas consecutivos batiéndose con el madrileño Manu Pascual , cerró así uno de los duelos más largos, equilibrados y tensos que se recuerdan en este formato que en España es transmitido por Antena 3.

Según reportó la agencia EFE , fueron meses de enfrentamiento diario marcado por la igualdad y la resistencia, un duelo que ha enganchado frente al televisor a una media de casi dos millones de espectadores (1.928.000) y que se ha convertido en un reclamo del concurso, que promedia en lo que va de temporada un 20,3 % de cuota de pantalla. Solo el 'Rosco', el escenario del desenlace, ha alcanzado picos del 25 % de 'share'.

Nacida el 18 de octubre de 1993, en 2001, cuando tenía 7 años, sus padres decidieron regresar a España, concretamente a A Coruña (Galicia), el lugar en el que más ha vivido. De hecho su padre fue un gallego que emigró de niño a Argentina.

Es una gran curiosa, a quien le encanta aprender, preguntarse los porqués y descubrir cosas nuevas, y que se animó a concursar por su madre, con la que veía concursos de la tele durante la pandemia, entre ellos éste.

Llegó a Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, varios meses después que su rival, Manu, madrileño de 29 años, que se había incorporado el 16 de mayo.

Rosa, una profesora universitaria de español como lengua extranjera, con formación en filología inglesa, también en lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza, terminó imponiéndose en el momento decisivo y logró superar el récord que ostentaba hasta ahora Rafa Castaño , con un pozo de 2.272.000 euros.

Fuente: Clarín