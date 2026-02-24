Un nene de 10 años murió luego de caer desde un puente mientras jugaba con sus amigos

Un trágico hecho generó conmoción en la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. Un nene de 10 años murió tras caer desde un puente de la Autopista Presidente Perón, en un sector de la traza que aún no se encuentra habilitado al tránsito.

El accidente ocurrió en la intersección de Viedma y Vidt de la localidad de Mariano Acosta, donde un chico, identificado como Isaías Luciano Rodríguez Vallejos, se encontraba jugando junto a dos amigos, de la misma edad, en el puente al que solían concurrir por la cercanía con sus viviendas.

Según informaron fuentes policiales, en circunstancias que se investigan, la víctima cayó al vacío desde una altura aproximada de 15 metros. El impacto le provocó la muerte en el acto.

Los dos menores que lo acompañaban corrieron a dar aviso a la madre de la víctima, quien se dirigió inmediatamente al lugar y lo encontró sin signos vitales. Minutos después arribaron efectivos de la Policía Bonaerense y una ambulancia del servicio de emergencias, que constataron el fallecimiento.

En tanto, el hecho generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona. Familiares y allegados señalaron que el tramo de la autopista donde ocurrió el accidente no contaría con vallado ni señalización que impida el acceso, pese a tratarse de una obra vial fuera de funcionamiento.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Morón, encabezada por el fiscal Oscar Marcos. La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte", aunque en principio todo indicaría que se trató de un accidente.

Por último, el fiscal dispuso que se realice la autopsia correspondiente y, una vez finalizados los procedimientos de rigor, la entrega del cuerpo a la familia para su despedida.