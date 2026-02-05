Un hombre sorprendió a su pareja entrando a un hotel alojamiento con otro, la grabó y difundió los videos

Un hombre descubrió que su pareja lo engañaba y la sorprendió cuando estaba por entrar a un hotel alojamiento con otra persona.

El hecho —que ocurrió en la localidad de Villa María, Córdoba— generó una fuerte repercusión y polémica en redes sociales, ya que el hombre filmó todo el momento y lo difundió.

Según trascendió en medios locales, el hombre seguía los movimientos de su mujer porque tenía sospechas de una presunta infidelidad. Ella salió, él la siguió y, finalmente, confirmó sus dudas cuando la vio llegar en un auto junto a otro hombre a un hotel de la ciudad.

De acuerdo con las imágenes que se viralizaron, la pareja estaba dentro del auto a punto de entrar al lugar cuando el hombre los sorprendió a los gritos. En ese momento, la mujer bajó del vehículo y quedó sin reaccionar, mientras él la increpaba.

“No, madre, quedate tranquila mi amor. Disfrutalo. ¿Cómo es tu nombre, flaco? Si tenés un poquito de huevos decime tu nombre. No tenés huevo. Seguí co**. Habitación dos”, se lo escucha decir en el video que él mismo grabó.

Tras el tenso momento, el hombre publicó el video en redes sociales y lo difundió por grupos de WhatsApp, lo que generó una fuerte exposición. Miles de usuarios opinaron sobre lo ocurrido y dejaron mensajes con posturas diversas. Algunos manifestaron su apoyo al hombre que filmó “in fraganti” a la mujer, mientras que otros reflexionaron sobre la exposición pública de un conflicto íntimo.

Entre los comentarios que circularon, se repetían frases como “Qué triste que te pase de tener que ver algo así en vivo y en directo” o “de la muerte y de los cuernos, no se salva nadie” . También hubo críticas por la difusión del video, con mensajes como: “Filmó y viralizó, qué ganas de que se enteren de que es corneta”.

Otros usuarios señalaron conocer al protagonista y pidieron comprensión para ambas partes: “Terminó siendo un amigo mío el hombre en cuestión. Que Dios los ayude a los dos. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”.

“Un crack mi amigo el Negro, yo estoy con él, un gran tipo, no se merecía esto, hace una vida estaban juntos . Quedate tranquilo, amigo, que nadie está exento de nada en esta vida”, agregó otro hombre.

Fuente: TN