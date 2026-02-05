Tenía novia y un amante en secreto, lo mató para evitar el escándalo y fue condenado a perpetua

NACIONALES

El 2 de agosto de 2023 , en la isla turística tailandesa de Koh Phangan , se produjo uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años: el asesinato y descuartizamiento del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga a manos de Daniel Sancho Bronchalo , un chef español hijo de un conocido actor de televisión.

Tras una investigación policial que duró varios días y un un extenso proceso judicial, el acusado fue condenado en agosto de 2024 a cadena perpetua por un tribunal de Tailandia por los delitos de asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación de cadáver .

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años al momento del homicidio, era conocido en redes sociales por su canal de cocina en YouTube y por ser hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho . Por su parte, Edwin Arrieta, de 44 años, trabajaba como cirujano plástico y vivía en Colombia .

Ambos se habían conocido en Europa , y según fuentes policiales recogidas durante la investigación, ya tenían una relación previa a su encuentro en Asia.

El 31 de julio de 2023, Sancho llegó a Tailandia como turista y se registró en un hotel en Koh Phangan. En tanto, Arrieta llegó a la isla el 2 de agosto para encontrarse con el joven español .

Durante esos días, comenzaron a aparecer restos humanos en la isla y en un vertedero de basura. En específico, las autoridades tailandesas hallaron partes del cuerpo de Arrieta en diferentes lugares .

Entonces, el principal sospechoso era Daniel Sancho Bronchalo, quien fue detenido el 5 de agosto cuando intentaba abandonar la isla . Luego del arresto, las fuerzas de seguridad confirmaron que reconoció su responsabilidad, tanto por el asesinato de Arrieta como también por la posterior distribución de las partes del cuerpo.

Sin embargo, negó que se tratara de un crimen premeditado y aseguró que actuó en defensa propia tras una presunta agresión sexual. En declaraciones a EFE , expresó: “ Me tenía como rehén . Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

No obstante, se presentaron pruebas de que Sancho había comprado cuchillos y bolsas de plástico durante su estadía en la isla , lo que dejaba en evidencia la premeditación del asesinato.

Por su parte, José Ruz, autor del libro Daniel Sancho, toda la verdad y nada más que la verdad, brindó su opinión respecto del móvil del crimen. En ese sentido, indicó que Sancho “no podía permitir que Edwin Arrieta se instalara en España”, dado que eso hubiera terminado con la doble vida que llevaba .

“ Daniel Sancho tiene una doble vida: tiene su novia, su círculo de amigos y tiene una vida sentimental con Edwin Arrieta, al que ve tres veces al año. Cuando una persona viene tres veces al año, puedes despistar y no sospechar nadie de esa doble vida”, agregó en declaraciones al documental Receta para un asesinato , que cubre este crimen.

El proceso judicial contra Sancho comenzó en 2024 y concluyó el 29 de agosto de ese año en un tribunal provincial de la isla de Koh Samui, Tailandia. El tribunal declaró a Sancho culpable de tres cargos: asesinato premeditado del cirujano Edwin Arrieta Arteaga, ocultación y descuartizamiento del cadáver, y destrucción de documento público, específicamente el pasaporte de la víctima.

Aunque la pena máxima prevista por la legislación tailandesa por asesinato premeditado es la pena de muerte , la sentencia fue reducida a cadena perpetua . Uno de los motivos de esto fue que Sancho colaboró con la investigación e incluso con la localización de los restos de Arrieta.

Además de la condena de prisión, el tribunal le ordenó pagar una indemnización por daños a la familia de la víctima alrededor de cuatro millones de baths tailandeses , lo que equivalía aproximadamente a 106 mil euros.

Luego, Daniel Sancho fue trasladado a la prisión de máxima seguridad en Surat Thani, también en el sur de Tailandia , donde continúa cumpliendo la pena a prisión perpetua.

Fuente: TN