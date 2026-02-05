Horror en San Isidro: ladrones mataron a puñaladas a un jubilado en su casa

NACIONALES

Un jubilado fue asesinado en su propia casa a pocas cuadras del Hipódromo de San Isidro durante la madrugada del jueves. El hombre recibió al menos dos puñaladas con un arma blanca .

La víctima fue identificada como Víctor Cocozza , de 72 años. Dos delincuentes fueron detenidos y uno permanece prófugo.

El hecho ocurrió sobre la calle Jacinto Díaz al 1200, cuando al menos tres delincuentes sorprendieron al jubilado en su casa, lo atacaron y le robaron varias pertenencias.

El caso se descubrió gracias al sistema de monitoreo del Municipio. Cerca de las 0:45, operadores de las cámaras municipales detectaron a dos hombres y a una mujer caminando de manera sospechosa por la calle Francia, en dirección a la avenida Rolón, cargados de mochilas y bolsas.

Personal de la Patrulla Municipal los interceptó para identificarlos, pero los tres intentaron escapar. Dos lograron huir hacia la avenida Tomkinson -uno de los accesos al barrio La Cava-, mientras que el tercero fue detenido en la zona.

Durante la fuga, los delincuentes descartaron una mochila con varias pertenencias. Al revisar su contenido, la policía encontró una billetera con documentación de una persona que vivía en Jacinto Díaz.

Un móvil policial se dirigió de inmediato a la dirección indicada. Al llegar, los efectivos notaron que no había ingresos forzados en el frente de la propiedad, pero sí encontraron la puerta trasera abierta.

Al subir al primer piso, hallaron el cuerpo de Cocozza y la casa completamente revuelta. La fiscal Cecilia Chaieb ordenó las pericias y la autopsia, que determinó que la víctima fue asesinada de al menos dos puñaladas con un arma blanca.

Uno de los sospechosos fue trasladado a la comisaría 7 de San Isidro. De acuerdo con fuentes de la investigación, cuenta con antecedentes por robo simple.

En paralelo, la otra implicada —una joven de 23 años— fue entregada a las autoridades por su propia familia .

Fuente: TN