Choque entre dos colectivos en las barrancas de Belgrano: la caída de dos árboles provocó el impacto

NACIONALES

Este jueves al mediodía, chocaron dos colectivos en el barrio porteño de Belgrano, producto de la caída de un árbol que impactó sobre los dos vehículos, reportaron fuentes del SAME presentes en la escena.

La colisión se produjo entre un colectivo de la línea 60 y un 29, en el cruce de la avenida Virrey Vértiz y la calle Sucre , en la zona de Barrancas de Belgrano y a metros del Barrio Chino, área de mucho tránsito de personas y gran caudal de turismo.

De acuerdo con el informe del SAME, asistieron siete móviles a la escena y, a pesar de la cantidad de pasajeros que se encontraban arriba de los colectivos, tan solo tres personas requirieron atención médica tras el impacto. Se trata de tres mujeres mayores de edad.

En los videos se puede ver cómo dos árboles de gran tamaño cayeron sobre la avenida, uno de ellos impactando sobre el colectivo 60, aplastando levemente el techo, y el otro quedando en el medio entre ambos vehículos. El frente del 29 quedó roto en la parte de arriba por el impacto.

"Fue como una explosión", dijeron los testigos del choque. Ambos árboles fueron arrancados de raíz, en una jornada de lluvias pero por el momento con poco viento.

A las 15 horas, el tránsito continuaba interrumpido sobre la Avenida Vértiz, a metros de la estación del Tren Mitre-Tigre, en la estación Belgrano C, mientras personal de la ciudad de Buenos Aires trabaja para mover los árboles.

Otro impreisonante choque sucedió en el barrio porteño de Caballito esta mañana, cuando un colectivo impactó con dos autos estacionados, dejando a uno de ellos destruido en su totalidad.

El siniestro sucedió este jueves a la madrugada sobre la calle Donato Álvarez al 570, Caballito, cuando un colectivo de la línea 76 chocó contra un tacho de basura y luego a dos autos estacionados.

Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, en el lugar se acercó personal del SAME que atendió al chofer, quien no requirió su traslado.

Fuente: Clarín