“Ahora yo soy el patrón”: cómo es la nueva vida de Víctor, el expeón rural que se hizo famoso tras ser echado sin indemnización

De peón rural a ser su propio jefe. La vida de Víctor Díaz dio un giro en los últimos meses. Tras el despido viral que conmovió a más de uno, el joven compartió con orgullo su nuevo presente: "Once años trabajé al mando de un patrón. Ahora tengo mi propio emprendimiento y soy yo el patrón" , publicó en sus redes.

Trabajaba en una estancia de San Vicente, al sur de la provincia de Buenos Aires, y compartía sus tareas y amor por los animales en su perfil. Hoy ya no se dedica al campo, pero guarda un guiño en el nombre de su nuevo emprendimiento.

"Sin nervio" : así llamó a su nueva apuesta por la venta de remeras y gorras que llevan la inscripción de la marca. Pero Víctor no sólo se inclinó por el rubro textil, sino que también se animó a sumar una barbería en Ezeiza , donde trabaja junto a su pareja.

"Mi objetivo es vivir de este nuevo proyecto" , confesó en las redes. Sin embargo, el expeón rural también se refirió a la situación económica del país: "Hoy vendes y mañana no vendes nada", se lamentó.

Sus ganas de superarse y salir adelante son evidentes. El joven paraguayo busca estabilizarse con sus nuevos proyectos y muestra sus ganas de crecer: "Mi cuerpo no quiere estar sentado todo el día" , aseguró.

Con su despido, Víctor consiguió visibilizar las duras condiciones que padecía como peón rural. Trabajaba de lunes a lunes, sin feriados, en negro y sin vacaciones. A pesar de eso, su compromiso lo mantuvo a cargo de 600 vacas y un campo en soledad.

Su caso permanece estancado en la Justicia. "Demorará porque no tengo el capital requerido para continuar con el proceso", comentó en uno de sus videos. Sobre el juicio laboral, su ex patrón negó todo y lo acusó de haber ensuciado la imagen de la empresa. Al respecto, Víctor se defendió: "Solo salía un logo en mi campera que decía el nombre del campo, pero yo nunca dije dónde trabajaba".

La viralización de su historia en las redes fue fundamental para tener a todo un país de su lado. Hoy, Víctor Díaz reescribe su historia desde otro rubro , con nuevas herramientas y la frente en alto.

Fuente: Clarín