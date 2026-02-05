Cómo ingresó el “picudo rojo” a la Isla Martín García y las medidas para evitar que afecte las palmeras de toda la región

NACIONALES

Las palmeras de la Isla Martín García , en la mitad exacta del río de la Plata, están en riesgo por el ataque de una plaga que puede resultar letal para esas plantas. La presencia del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) fue confirmada por el SENASA luego de un trabajo de detección y monitoreo que realizaron técnicos del Ministerio de Medio Ambiente bonaerense.

A partir de esa confirmación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró el estado de “emergencia fitosanitaria” en ese territorio que jurídicamente pertenece al municipio de La Plata.

La medida se concretó en la Resolución 133/2026 que se publicó hoy en el Boletín Oficial y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027. Se intenta prevenir la dispersión y el establecimiento de esta plaga en el país y define los protocolos que deben cumplir quienes están a cargo de espacios donde hay plantaciones de palmeras.

Se fija además un Plan de Contingencia con medidas fitosanitarias ante la detección del insecto para contener y controlar la plaga. Por caso, la norma autoriza los productos fitosanitarios para ser utilizados en tratamientos contra el Picudo rojo de las palmeras.

La isla que es un mojón para dividir aguas entre Argentina y Uruguay y, además, alojó como presos políticos a tres ex presidentes de la Nación (Hipólito Yrigoyen, Arturo Frondizi, y Juan Domingo Perón) fue inspeccionada por agentes de Ambiente de la Provincia.

Constataron afectaciones en algunos ejemplares y ante ese hallazgo, se recolectaron muestras que fueron analizadas de manera preliminar por equipos técnicos del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, a partir de bibliografía especializada. “En cumplimiento de los protocolos vigentes, se dio intervención al SENASA, que confirmó oficialmente la presencia de la especie” , dijeron a Clarín en la repartición que está a cargo de la ministra Daniela Vilar.

El picudo rojo es un insecto que no representa ningún riesgo para la salud humana o animal, ataca exclusivamente a palmeras en viveros o en ambientes naturales . Puede provocar daños severos que van desde la caída de hojas hasta la muerte de la planta. “Es una especie de hábitos gregarios, de coloración rojiza o anaranjada, con un cuerpo alargado y un característico pico largo”, explicaron en el organismo.

El hallazgo corresponde a ejemplares recolectados de una palmera Canaria (Phoenix canariensis) que presentaba síntomas compatibles con el daño producido por este insecto. En su momento, el primer indicio fue reportado al Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo (SINAVIMO).

Según los expertos consultados por este diario, este insecto ya estaba presente en Uruguay . Por la cercanía geográfica con la Isla Martín García y su capacidad de desplazamiento por vuelo, su ingreso podría haberse producido de manera natural.

Desde la declaración del alerta, equipos del SENASA y de los ministerios de Ambiente, de Desarrollo Agrario y de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vienen trabajando de manera conjunta en acciones de prevención, concientización y vigilancia sanitaria. Tras la confirmación del caso, se activó de inmediato un plan de contingencia para controlar el foco y evitar su dispersión.

Las autoridades del ministerio pidieron a los pobladores de zonas donde hay plantaciones de palmeras que ante cualquier detección o sospecha, se debe dar aviso al personal de la Reserva . “El compromiso ciudadano es clave para proteger este patrimonio natural”, explicaron.

El picudo rojo es gregario (vive en grupo), ataca a las palmeras tanto en los viveros como en cualquier estado de su desarrollo y los daños que ocasiona son rápidos y severos. En relación con su morfología, posee un cuerpo delgado y alargado, de color marrón, rojizo o anaranjado.

Se lo puede confundir con la “vaquita de las palmeras”, que también se alimenta de las hojas y las flores de estos cultivos. Las diferencias entre ambas especies se dan principalmente en las antenas, la cabeza y las alas. La vaquita de las palmeras tiene el extremo de las antenas agudo, la cabeza grande y oscura, manchas circulares en las alas; por su parte, el picudo rojo tiene el extremo de las antenas con clava visible, la cabeza estrecha con pico largo y delgado, alas con líneas longitudinales

Desde mediados de 2024, las áreas de control nacionales han reforzado la vigilancia en especial en la provincia de Entre Ríos, donde está el Parque Nacional El Palmar, ubicado en el este de la provincia, sobre la Ruta Nacional 14. Es uno de los últimos palmares naturales de Butia yatay (palmeras yatay) en la zona de la ecorregión del Espinal. Son casi 8.200 hectáreas y abarca también selvas en galería, pastizales y humedales a orillas del río Uruguay, ofreciendo un refugio de biodiversidad para carpinchos, zorros y cientos de aves.

Fuente: Clarín