El nuevo botín en dólares de la viuda negra que se volvió viral

Lidia Esther Lobo se transformó en un nombre inesperadamente célebre dentro del oscuro entramado de las llamadas “viudas negras” argentinas. La joven, detenida a comienzos de diciembre en Choele Choel, Río Negro, donde se había refugiado junto a su familia, está acusada de al menos dos ataques cometidos en los barrios porteños de Núñez y Caballito. Su caso tomó notoriedad nacional e internacional luego de que se difundieran imágenes de su arresto, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y portales de noticias.





Las fotos de la detención recorrieron decenas de artículos periodísticos y páginas de memes, incluso fuera del país. Un reel de Instagram que reconstruyó su historia alcanzó más de 4,8 millones de reproducciones. Tras el operativo, la jueza Ángeles Maiorano ordenó su traslado a la Ciudad de Buenos Aires para ser indagada. Lidia Esther negó los hechos luego de pasar una noche alojada en una camioneta de la Policía Federal y cumplió sus 21 años detenida en una celda porteña apenas cinco días después.





De acuerdo con la imputación, su modalidad de acción se diferenciaba de la de otras viudas negras. No atacaba de inmediato tras conocer a sus víctimas por aplicaciones de citas. Por el contrario, construía vínculos ficticios, simulando relaciones sentimentales o incluso un falso romance prolongado. Los investigadores sospechan que parte del dinero obtenido habría sido destinado a cirugías estéticas.





En las últimas horas, la joven sumó una tercera denuncia en su contra, esta vez radicada en la Justicia de Lomas de Zamora. La nueva víctima es un jubilado que se presentó como particular damnificado con patrocinio legal propio. La causa quedó en manos de la UFI N°8 de esa jurisdicción, especializada en delitos económicos, a cargo del fiscal José Grieco.





Según se conoció, el fiscal aguarda la posibilidad de indagar a Lidia Esther de manera conjunta con la causa que se tramita en la Justicia porteña. En el marco de la investigación, ya se habían ordenado allanamientos luego de detectar un domicilio que la acusada habría utilizado en el barrio de Constitución, antes de huir hacia la Patagonia.





El botín de este último hecho sería el más significativo atribuido a la joven hasta el momento: unos 35 mil dólares, además de relojes y cadenas. De acuerdo a fuentes judiciales, el jubilado habría sido despojado de sus bienes tras mantener un supuesto affaire con la acusada. Incluso, luego del robo, ella le habría enviado fotografías del dinero y los objetos sustraídos.





Los antecedentes



Este patrón de conducta no sería nuevo. El 30 de mayo de 2025, Lidia Esther habría drogado a un hombre en el barrio de Caballito. En ese episodio, se llevó 4 mil dólares, una guitarra eléctrica y un par de aros de oro. Además, le vació la billetera virtual y obtuvo más de cinco millones de pesos. Antes de escapar, incluso pidió comida por delivery: un repartidor en bicicleta le entregó un chocolate.





En otro hecho previo, ocurrido en Núñez, habría montado una falsa relación con reiteradas visitas al departamento de la víctima. Tras adulterar una bebida, le robó 150 mil pesos, electrodomésticos, una computadora y otros objetos de valor. Al despertar, el hombre intentó contactarla por WhatsApp para reclamarle lo sustraído. Según la investigación, ella le habría exigido un millón de pesos para devolverle el botín.





Esa causa quedó a cargo del fiscal José Campagnoli. Mientras tanto, la figura de Lidia Esther Lobo sigue sumando capítulos judiciales y mediáticos, con un prontuario que crece al ritmo de su inesperada viralización.