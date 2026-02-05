La ANMAT prohibió más de 30 productos capilares, de limpieza y perfumes: cuáles son y por qué

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió el uso, comercialización, publicidad, distribución y venta online de más de 30 productos en todo el país. La medida alcanza a cosméticos , artículos de limpieza , una pasta dental , productos para el pelo y perfumes .

La decisión fue oficializada mediante cinco disposiciones publicadas en el Boletín Oficial , donde el organismo explicó que los productos involucrados no cuentan con inscripción sanitaria , presentan información falsa o incompleta en sus envases y no se pudo verificar la habilitación de los establecimientos elaboradores , lo que representa un potencial riesgo para la salud.

Mediante la Disposición 234/2026 , la ANMAT prohibió los siguientes productos de la marca Mumytalooks , debido a su comercialización por internet sin inscripción sanitaria , rotulado falso y desconocimiento del origen y las condiciones de elaboración :

A través de la Disposición 227/2026 , se prohibió la venta de productos de la marca Shine Hair por falta de inscripción sanitaria . Además, el organismo advirtió que algunos productos alisadores podrían contener formol , una sustancia no autorizada como activo alisante por sus efectos nocivos para la salud.

Mediante la Disposición 228/2026 , la ANMAT prohibió todas las presentaciones de la línea de perfumes de autor Zentidos , tras reportes de casos de dermatitis registrados en el sistema de Cosmetovigilancia . Además, los productos no contaban con registros que coincidieran con la información del rotulado .

La Disposición 232/2026 prohibió el Jabón líquido higienizante, marca Plus , al detectarse su comercialización sin inscripción sanitaria y comprobarse que el establecimiento elaborador no estaba habilitado .

Por último, la Disposición 229/2026 prohibió la pasta dentífrica Odontic , debido a la falta de inscripción sanitaria , lo que impide garantizar su seguridad y calidad.

