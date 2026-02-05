Un estremecedor dato en la autopsia provocó un giro en la causa por el crimen del policía retirado en Merlo

En las últimas horas, la causa que investiga el crimen del policía retirado ocurrido en Merlo dio un giro inesperado luego de que se conocieran los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima.

De acuerdo a lo informado por las primeras pericias forenses, Julio César Reyes, de 58 años, murió a raíz de " un shock hipovolémico producto de múltiples traumatismos”.

Fuentes de la investigación, a cargo del fiscal Oscar Marcos, de la UFI N° 4 de Morón, explicaron que “no recibió un disparo —tal como se creía—, sino que la que disparó fue la víctima”.

La información fue brindada por el medio Primer Plano Online y determinó que los delincuentes embistieron a Reyes con el auto cuando él intentó defenderse con su arma .

Por el momento, es la principal hipótesis que maneja la policía, dado que la vaina que recolectaron los investigadores pertenece a su revólver.

Sumado a ello, se pudo constatar que la pistola Glock calibre 9 milímetros que usó el policía retirado tenía la ventana expulsora semiabierta.

Mientras avanza la causa, la Justicia continúa reuniendo testimonios, imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y evidencias que ayuden a reconstruir el camino que hicieron los delincuentes que escaparon luego del asalto.

En el lugar del crimen, trabajó personal de la Comisaría 1° de Merlo para realizar las pericias correspondientes.

Allí, e ncontraron un rastro que podría ser sangre y una huella dactilar . Estos elementos serán claves para identificar a los responsables.

Todo ocurrió durante este martes cuando la víctima estaba con su esposa tomando mates en el quincho de su casa, ubicada en la calle Medrano 360.

En un momento, el expolicía se dio cuenta de que se había quedado sin cigarrillos, por lo que fue a buscar un paquete que tenía guardado en el auto , que estaba estacionado en la vereda de enfrente, a unos 20 metros de la casa.

Reyes le dijo a su mujer, Stella Maris, que si no los encontraba se iría a comprar unos a un kiosco cercano.

Sin embargo, en cuanto se acercó a su vehículo, el policía retirado fue interceptado por al menos dos delincuentes . Allí, según testificó la esposa del hombre, se escuchó un disparo.

La peor parte vino segundos después, cuando los agresores aceleraron el auto en donde circulaban y arrastraron a la víctima hasta la puerta de su casa, donde lo encontró su esposa.

Reyes fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón de Merlo y asistido rápidamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarlo .

Fuente: TN