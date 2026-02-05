Tras la ola de calor, vuelven las lluvias al AMBA y hay alerta por granizo en 10 provincias

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este jueves un alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo que estará vigente en una amplia franja del centro del país.

El alerta amarilla abarca a a regiones de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa.

El SMN indicó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Por otro lado, rige también un alerta amarilla por temperaturas extremas en ocho provincias que conlleva un efecto leve a moderado en la salud, y que Implica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas y mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

Esta alerta rige para la zona de Bahía de Samborombón en la provinca de Buenos Aires; sudeste de Santiago del Estero; norte de Santa Fe; norte de Misiones; y partes de Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos.

Para Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el SMN pronostica otra jornada de calor y humedad alta, por lo que el panorama para los porteños augura un jueves agobiante.

Según los datos que difundió la agencia meteorológica, se espera una temperatura máxima de 31° y una mínima de 23° , cielo de nublado a cubierto, y probabilidades de lluvia de hasta un 70%.

Para el viernes el panorama es parecido al de este jueves. Una máxima de 29°, una mínima de 19°, cielo algo nublado, pero no se esperan lluvias.

El fin de semana en Ciudad de Buenos Aires viene con pronósticos de mucho sol y temperaturas máximas que promediarán los 30°. Nuevamente, el SMN no anuncia probabilidades de lluvias para esos días.

Fuente: Clarín