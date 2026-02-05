Murió tras caer de un balcón y su pareja quedó detenida: “La boluda de mi novia se tiró”

NACIONALES

































Eran las 8 cuando Luis Esteban D. comenzó a escuchar gritos: dos voces, una de una mujer y otra de un hombre, que pedían auxilio. Poco después, Rocío Alvarito, de 26 años, cayó en su patio. Enseguida llegó al departamento Marcos García, pareja de la joven, quien pronunció una afirmación: “La boluda de mi novia se tiró”.

Así lo recordó el dueño del departamento en cuyo patio cayó Alvarito, quien murió poco después en el Hospital Interzonal General de Agudos Rodolfo Rossi de La Plata, adonde fue trasladada de urgencia. García, de 26 años, quedó detenido e imputado del delito de privación ilegal de la libertad agravada.

La discusión entre Alvarito y García, que derivó en la muerte de la joven, ocurrió en la mañana del jueves pasado en el departamento 2F de un edificio situado en la calle 47 al 1300, en el barrio La Loma, en la ciudad de La Plata.

Casi una semana después García continúa detenido. “Se inicia una fuerte discusión entre ambos, en la cual Alvarito intenta retirarse del lugar y su pareja no se lo permitió, generando en ella una descompensación psicológica que la llevó a intentar huir colgándose del balcón que posee la vivienda, sin que su pareja se lo impidiera ni arbitrara los medios para resguardar la integridad física de Alvarito pese haberla colocado en esa condición desesperante a raíz del contexto que había generado, para finalmente caer Alvarito al vacío, lo que le provocó lesiones que acarrearon su deceso a las pocas horas”, había sostenido el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación, en el dictamen donde solicitó que García quedara detenido por el delito de abandono de persona seguido de muerte.

Finalmente, el juez de Garantías de La Plata, Pablo Raele, dispuso la detención, pero bajó la imputación de privación ilegítima de la libertad. García, que también tiene 26 años, por el momento está alojado en la comisaría 5ª de La Plata y en las próximas horas podría ser trasladado a una alcaidía.

Cuando fue indagado, García, defendido por el abogado Miguel Molina, dijo: “Me siento demasiado angustiado, por mí, por ella y su familia. Hace más de 30 horas que no puedo dormir ni comer, por eso yo quisiera volver en otro momento en el que me encuentre en condiciones físicas y mentales de prestar declaración. Por eso quisiera volver en otro momento, porque quiero declarar y responder las preguntas que me formulen”.

Entre las pruebas presentadas por el fiscal Garganta para pedir la detención de García se encuentran una serie de declaraciones testimoniales, como la de una vecina que vive en el mismo edificio. La mujer, identificada como Joana Anabel S., dijo que “escuchó ruidos fuertes” del departamento donde vivía la joven fallecida y el imputado.

“La testigo dijo que se escuchaba a una mujer ‘que quería salir’ y una voz masculina que le decía ‘quedate ahí’. Luego describió lo sucedido al acercarse junto a su tía hasta dicho departamento, aclarando que se escuchaba llorar a la chica, pero no se entendía lo que decía, razón por la cual al golpear la puerta se escucha la voz masculina que dijo ‘llamá a la policía’. Continúa su descripción refiriendo haber vuelto a su departamento y fue el momento en que su tía vio a la víctima colgando del balcón y pidiendo ayuda. Refiere haber escuchado un ruido de caño y la voz de su tía que le decía ‘se tiró’”, según se desprende del citado dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

También declaró el padre de la joven fallecida, Julio César Alvarito. El hombre sostuvo que a las 7.51 recibió una llamada de su yerno en la que le dijo: “Tato por favor vení a buscar a Rocío, está rompiendo todo el departamento, no quiero estar más con ella, se terminó”.

Una amiga de la víctima que declaró como testigo definió la relación entre Alvarito y García como “tóxica y enfermiza” por problemas de “celos”. También hizo referencia a una situación de violencia económica.

También consta en el dictamen del fiscal Garganta el testimonio de la dueña de un centro de estética. Contó que hace una semana, el 23 de enero pasado, notó a la joven angustiada y que cada vez que Alvarito se peleaba con García, el ahora imputado la echaba de la casa.

Hubo testimonios coincidentes donde se sostuvo que desde que Alvarito comenzó la relación con García dejó de ir al gimnasio y abandonó el uso de redes sociales.

Nancy Ayala, la madre de la joven fallecida, contó que la relación de su hija con el imputado llevaba menos de un año. “Describió a Rocío como familiera y que siempre la visitaba, pero desde el inicio de la relación con el imputado no iba a las reuniones y había salido de los grupos de WhatsApp familiares. También mencionó que su hija había cerrado sus redes sociales y sólo mantenía un perfil de Facebook con el apellido materno. Dijo que para poder ver a su hija debía ir a su lugar de trabajo, donde estaba presente García”, según la declaración testimonial.

Cuando declaró como testigo bajo juramento de decir la verdad, Luis Esteban D., además de recordar la frase que le habría dicho García (“la boluda de mi novia se tiró”), también sostuvo que el joven le dio “versiones contradictorias respecto a lo sucedido” y también afirmó que una vecina le describió al imputado como “violento”.