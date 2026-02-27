Un enfermero que iba en moto murió tras impactar contra un perro en la ruta

Un trágico siniestro que involucró a un perro se cobró la vida de un hombre, de 41 años, el pasado lunes por la noche en la provincia de Entre Ríos. El motociclista atropelló al animal mientras circulaba por la ruta y terminó falleciendo en el hospital a consecuencia de las heridas que sufrió.

Fuentes policiales informaron que el conductor del rodado era oriundo de la localidad entrerriana de Chajarí y fue identificado como Emanuel Pastrana. En tanto, el accidente ocurrió en la ruta provincial 23, cerca de Colonia Hocker, en el departamento Colón.

Según la información policial, el hombre se trasladaba en una Motomel de 150 cilindradas por la ruta cuando el can se le cruzó delante, no pudo evitar atropellarlo y cayó al asfalto, por lo que sufrió graves heridas.

El conductor fue trasladado al hospital de Villa Elisa, A pesar de las maniobras de reanimación y los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, no pudo sobrevivir.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las pericias correspondientes para intentar determinar qué pasó y establecer las responsabilidades del caso.

¿Quién era la víctima?

Por otra parte, la víctima cumplía funciones como enfermero en el Centro de Salud "Dr. Diego Paroissien" de Ubajay y desde ese municipio comunicaron la triste noticia.

"Con profundo dolor despedimos a Emanuel Pastrana, querido enfermero del Centro de Salud Dr. Diego Paroissien. Su vocación, su calidez y su compromiso dejaron una huella enorme en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros de trabajo en este momento tan difícil. Que descanse en paz", destacaron en el mensaje difundido en las redes sociales.