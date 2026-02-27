Caso Loan: arrancó una audiencia clave para el juicio, que los acusados buscaron frenar más de 300 veces

Más de 300 recursos presentaron los defensores de los siete acusados de la sustracción de Loan Danilo Peña (6) y los otros diez imputados por desviar la investigación en un intento por evitar, o al menos demorar, el juicio oral y público que este viernes tiene su audiencia preliminar en Corrientes.

Los abogados particulares y defensores públicos utilizaron toda la artillería jurídica y no dudaron en llegar hasta el Cámara Federal de Casación Penal en busca de prisiones domiciliarias, habeas corpus, e incluso impedir que la jueza federal de Goya continúe con la investigación para intentar hallar a Loan.

Dos de los imputados más comprometidos –la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su marido, el ex capitán de navío Carlos Guido Pérez- incluso hicieron un intento por llegar a la Corte Suprema de Justicia para poner fin a la investigación del caso que conmocionó a todo el país a mediados de 2024, pero Casación les cerró la puerta.

Caillava, Pérez, junto a Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña y Nicolás Gabriel Soria son los que más batalla dieron a nivel judicial para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Soria, que se hacía pasar por agente de Interpol y de la CIA norteamericana, incluso pidió que lo dejaran salir de la cárcel para asistir al nacimiento de su hijo , a fines del año pasado.

El último en sufrir un revés judicial fue Benítez, quien a través de sus abogados había pedido que le permitieran abandonar la Unidad Penal 7, en Resistencia, y esperar el juicio en su casa.

Este viernes a las 8.30, el Tribunal Oral Federal integrado por Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, convocó a fiscales, querellas y defensores para una audiencia preliminar donde se definirá la lista de testigos que van a declarar durante el juicio oral y también qué pruebas se admitirán en esta etapa del proceso. Además, se debe fijar el cronograma de audiencias.

El fiscal general Carlos Adolfo Schaefer integra la acusación junto a fiscal general subrogante Tamara Ahimará Pourcel. Ambos cuentan con la asistencia de siete auxiliares fiscales y también de los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Loan Danilo Peña tenía 5 años el 13 de junio de 2024. Ese día decidió ir con su papá a la casa de la abuela Catalina, que reside en el paraje El Algarrobal , que está a unos ocho kilómetros de la zona urbana de 9 de Julio.

Ambos desandaron el camino a caballo y llegaron cerca del mediodía. Allí se enteraron que Catalina había organizado un almuerzo en honor a San Antonio y que iban a concurrir otros comensales, entre ellos Caillava y Pérez.

Una vez finalizado el almuerzo, Benítez propuso ir a buscar naranjas en una tapera ubicada a unos 600 metros de la casa. En un primer momento nadie se sumó, pero unos minutos después partieron en la misma dirección Oscar Daniel Ramírez junto a su esposa, Mónica del Carmen Millapi; Laudelina Peña, Camila y los chicos que habían participado del almuerzo, entre ellos Loan.

A mitad de camino, Laudelina y Camila retornaron a la casa de Catalina.

Cerca de las 14, Benítez se comunicó con su pareja. En su declaración dijo que era para saber si Loan había vuelto solo a la casa, pero curiosamente el contacto se prolongó más de nueve minutos.

Cuando se sabía que un chico estaba desaparecido, Caillava y Pérez decidieron retornar a 9 de Julio con la excusa de mirar el partido que River.

Una semana después serían detenidos porque los perros hallaron rastros de Loan en su camioneta Ford Ranger y en un automóvil que al día siguiente de la sustracción de Loan utilizaron para viajar a Resistencia, Chaco.

Mientras Loan era buscado en una zona de campos, lagunas y montes porque el comisario Walter Maciel insistía con que el chico estaba perdido, hipótesis que buscaron robustecer plantando un botín del chico en un lodazal.

La causa se completa con otra decena de procesados pero por intentar desviar la investigación . Además de Soria, en este grupo están Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

De acuerdo a la acusación, estos se hicieron pasar por enviados de la Fundación Lucio Dupuy y trasladaron a los principales testigos del hecho a un hotel del pueblo, donde los mantuvieron retenidos varios días.

Fue la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes quien dispuso que ambos expedientes se unificaran y se realizara un único juicio oral.

Si se toman ambas causas -la principal y la de los falsos Dupuy- la Justicia acumuló en poco más de dos años 370 cuerpos. Son 74.000 fojas que muestran los intentos de la Justicia por determinar qué pasó con Loan, un misterio que aún no se pudo develar.

