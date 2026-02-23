Un empleado rural murió atropellado por dos autos cuando iba a trabajar

NACIONALES





Un trágico accidente se registró en la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional N° 9, entre James Craik y Tío Pujio. Un peón rural que caminaba rumbo a su trabajo fue embestido por dos vehículos y falleció.

De acuerdo a lo que informó Radio Villa María, primero lo chocó una camioneta y luego un auto. Todo sucedió a las 5:23 de la mañana, cuando la visibilidad aún era muy baja en esa zona.

Según trascendió, el primer vehículo lo chocó y el segundo -que venía detrás- trató de esquivarlo pero no pudo y también lo arrolló. Hubo un tercer auto involucrado.

“Se desconoce si el hombre iba por la banquina o por la misma ruta, teniendo en cuenta que esta arteria no está en condiciones”, informaron autoridades. Hasta el momento, no pudieron identificarlo. La Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar cómo se produjo el siniestro.



