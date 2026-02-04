Un chofer discutió con un pasajero, se levantó para pegarle y dejó el colectivo a la deriva

Pudo terminar en una tragedia, pero para fortuna de los implicados resultó solo un mal momento que quedó grabado. Un chofer de la línea 113 se trenzó a las trompadas con un pasajero mientras la unidad que conducía continuaba su marcha en plena avenida en el barrio de Flores.

El incidente se sucedió el domingo 25 de enero por la noche y quedó grabado por las cámaras de seguridad ubicadas a bordo del colectivo. Días más tarde, la empresa decidió despedir al chofer por su conducta.

Domingo 25 de enero a las 23.15. Un interno de la línea 113, que une las localidades de San Justo, en La Matanza, con Belgrano circulaba en sentido este por la avenida Rivadavia. Al llegar al cruce con la calle Azul, según se observa en las filmaciones de las cámaras de seguridad del colectivo, el viaje transcurría de manera normal. Pero allí, cuando el colectivo se aprestaba para adentrarse en el barrio de Flores, un pasajero abordó al conductor y lo increpó. En cuestión de segundos, y todo en plena avenida, el chofer abandonó su asiento y se dispuso a pelear con el pasajero.

Lo hizo en pleno cruce de avenida, cuando el semáforo marcaba el rojo para los conductores sobre Rivadavia y marcaba el verde para quienes circulaban en doble sentido por la avenida San Pedrito y su continuación Nazca. El colectivo quedó a la deriva mientras el conductor y el pasajero peleaban dentro de la unidad, que, según se observa en la cámara de seguridad frontal del colectivo, casi impacta de lleno contra al menos dos autos y una moto.

En cuestión de quince segundos, el chofer regresa a la cabina para frenar el colectivo, aunque el pasajero lo sigue desde atrás para continuar la reyerta . Para cuando el autobús se detuvo, varios pasajeros habían saltado del mismo por miedo.

Cuando intervino la Policía de la Ciudad comenzaron las versiones cruzadas: por un lado, el parte oficial consigna que el pasajero involucrado estaba en aparente estado de ebriedad y que éste denunció haber sido agredido por el conductor; por otro, el chofer aseguró que se defendió de una agresión. Ambos quedaron detenidos.

El chofer quedó imputado por lesiones; el pasajero, por amenazas.

En las últimas horas, la empresa Bernardino Rivadavia S.A.T.A., que regenta la línea 113, decidió despedir al chofer con causa. Según consigna una versión del ámbito del transporte, no habría sido la primera actitud violenta del conductor durante su servicio. "Me defendí, la medida es injusta", aseguró él, en cambio.

Fuente: Clarín