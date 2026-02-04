Habló la mamá de la nena de 4 años que se ahogó mientras dormía: “Estaba morada”

NACIONALES

Una nena de 4 años se ahogó mientras dormía en Córdoba . En medio del pánico, su mamá salió corriendo a la calle a pedir ayuda. Justo en ese momento apareció un móvil policial y lograron llevarla al hospital para salvarla.

Ocurrió durante el mediodía de este lunes en el barrio Ferrer. La secuencia quedó registrada en un video que muestra el accionar contrarreloj de los efectivos.

Priscila, la mamá de la nena, le contó a Mediodía Noticias el dramático momento que vivieron y cómo todo pasó en cuestión de minutos. “El lunes llegábamos de un control de alto riesgo; ella es una nena con discapacidad. Llegamos a casa, se acostó, se durmió 10 minutos y se levantó vomitando. Ahí es cuando empezó la desesperación”, relató.

Según explicó, la situación se volvió crítica casi de inmediato. “ Cuando la levanto, ella se estaba broncoaspirando, estaba morada, negra. Salimos afuera a pedir ayuda y llegó el móvil policial donde se encontraban Mateo y José, que la agarraron a ella y nos llevaron hasta la clínica Vélez Sarsfield”, contó.

Durante el traslado, los policías comenzaron a hacerle los primeros auxilios. A apenas dos cuadras de su casa, la nena empezó a mostrar signos vitales. “Estoy agradecida porque llegaron justo a tiempo”, dijo Priscila.

Una vez que llegó al centro de salud, la menor fue atendida de inmediato por los médicos y lograron estabilizarla. Según lo informado en el parte policial, está fuera de peligro.

Fuente: TN