Córdoba: encontraron a una joven de Misiones que estaba desaparecida e investigan una posible red de trata

NACIONALES

La Justicia Federal investiga una posible red de trata en un campo en Córdoba , luego de encontrar a una joven de 21 años de la provincia de Misiones que estaba desaparecida .

El hallazgo ocurrió este miércoles por la mañana, en una zona rural de la localidad de Saturnino María Laspiur , en el departamento de San Justo .

Luego de un rastrillaje en conjunto entre la Policía de Córdoba y la Gendarmería Nacional, los efectivos lograron encontrar a Milagros Bogado , quien estaba desaparecida desde hace un mes .

De acuerdo a la información que brindó La Voz del Interior, la joven fue ubicada junto a su presunto captor, Román Rodríguez , también de 21 años. Ambos estaban detrás de una cosechadora , en un sector de difícil acceso.

Según informó Misiones Online , el operativo se dio luego de una denuncia radicada en la Justicia Federal. Finalmente, la víctima fue trasladada al Hospital Iturraspe de San Francisco , donde determinaron que presentaba un buen estado de salud .

Mientras tanto, el acusado, fue detenido e imputado por el delito de trata de personas . Lo derivaron a la Unidad Penitenciaría N°5 de Villa María , y quedó a disposición de la Justicia.

El comisario mayor Pablo Nieto , jefe de la Departamental de San Justo, declaró que el operativo de rescate requirió la participación de personal de Infantería, DUAR, Patrulla Rural, canes, caballería y fuerzas federales.

Por disposición de la Fiscalía Federal de Villa María , personal de investigación trabaja en el lugar donde los encontraron, con el objetivo de esclarecer el vínculo entre ambos y determinar las circunstancias del hecho.

Fuente: TN