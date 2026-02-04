Pilar: dejó a su nieto encerrado en la camioneta para ir a comprar y un policía tuvo que rescatarlo

NACIONALES

Un nene de dos años fue rescatado este miércoles por un policía después de haber quedado encerrado dentro de una camioneta en el Paseo Champagnat, en Pilar , mientras su abuela bajó a hacer unas compras y lo dejó solo, con las ventanillas altas.

La situación fue advertida por varias personas que pasaban por el lugar y notaron que el chico estaba llorando, muy transpirado y con signos de calor. De inmediato dieron aviso a un efectivo policial que recorría la zona.

Ante la urgencia, el policía rompió uno de los vidrios de la camioneta y logró sacar al menor, que fue asistido en el lugar. Según se informó, el nene estaba consciente , aunque afectado por el encierro y la temperatura dentro del vehículo.

Más tarde llegó la abuela, una mujer de 45 años, quien explicó que se había demorado más de lo previsto mientras hacía las compras. Se abrió una investigación en la fiscalía de turno de Pilar.

Un nene de 6 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) murió ahogado en la pileta de una casaquinta en el partido bonaerense de Pilar .

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en un predio ubicado en Uruguay al 1700, minutos antes de las 19. Se investiga si fue un descuido de los padres o si el lugar no contaba con medidas de seguridad.

Los testigos contaron a la policía que el chico estaba al cuidado de una nena , también menor. Su mamá, una mujer de 34 años, se dio cuenta de que la chica había vuelto sin su hermanito y comenzó a buscarlo desesperada.

Después de recorrer distintos sectores de la propiedad, la familia encontró lo peor: el nene estaba sumergido en el fondo de la pileta , que tenía una profundidad de aproximadamente 1,80 metros.

Fuente: TN