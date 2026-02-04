Video: dos motochorros simularon disparar para robarle a un hombre en Córdoba

NACIONALES

Un violento episodio de inseguridad se registró en pleno barrio Nueva Córdoba, cuando d os motochoros robaron a plena luz del día y utilizaron una maniobra inusual para amedrentar a las personas que estaban en la zona: simularon disparos para generar pánico y evitar cualquier intento de reacción .

El hecho ocurrió cerca de las 14.30 en la esquina de Ambrosio Olmos e Ituzaingó, una zona muy transitada por la presencia de comercios y ferias.

Según relataron testigos, los delincuentes se desplazaban en una moto y provocaban fuertes detonaciones con el escape del vehículo , lo que hizo creer a quienes estaban en el lugar que se trataba de tiros reales .

En medio del caos, uno de los ladrones bajó de la moto y se colgó de la ventanilla de un Fiat Siena para robar pertenencias del interior , mientras su cómplice lo esperaba con el motor en marcha .

La escena quedó registrada en un video grabado por un vecino y rápidamente se viralizó en redes sociales .

El conductor del auto, al escuchar los ruidos y pensar que había un tiroteo, abandonó el vehículo y se refugió en un comercio cercano .

Otras personas también se alejaron del lugar por miedo a que la violencia en el lugar escalara.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon a toda velocidad, incluso circulando en contramano por Ituzaingó , sin que nadie pudiera intervenir. Hasta el momento no se informó sobre detenidos .

El episodio encendió una vez más las alarmas por la inseguridad en una de las zonas más concurridas de la ciudad, pero sobre todo, por el uso de métodos cada vez más intimidantes para cometer robos en plena vía pública.

Fuente: TN