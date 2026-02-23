Tren Mitre: cuándo se reanuda el ramal Retiro-Tigre después de las obras de renovación

NACIONALES

Después de permanecer casi dos meses sin funcionamiento por obras de renovación, el ramal Tigre del tren Mitre volverá a ofrecer su servicio entre ambas cabeceras desde el 1 de marzo.

La interrupción había sido el pasado 10 de enero , con el objetivo de garantizar la seguridad operacional del sistema y mejorar la experiencia de los usuarios.

Desde entonces, se intervinieron 7700 metros de vías en sectores de difícil acceso, además de la renovación en los puentes de Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego . Además, se trabajó en la estación de Vicente López y en el tramo entre Martín Rodríguez y Chacabuco.

Las tareas incluyeron la renovación del sistema del tercer riel, la desconexión y conexión del señalamiento, y trabajos de terminación para permitir que los trenes puedan circular a mayor velocidad.

Según explicaron desde Trenes Argentinos, la complejidad de la zona y la magnitud de las obras hicieron imposible realizar las obras durante la noche. Por eso, la empresa decidió suspender el servicio por más de un mes para poder avanzar con los trabajos de manera segura y eficiente.

Fuente: TN