Trasladaron a una cárcel a la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas

NACIONALES

Agostina Páez (29), la abogada argentina que estaba de vacaciones en Río de Janeiro y fue acusada de gestos racistas contra brasileños, fue trasladada este viernes a una cárcel en la que comenzará a cumplir con la prisión preventiva ordenada por la Justicia local.

Según el medio Info del Estero, Mariano Páez, padre de la joven, contó este mediodía que recibió una comunicación de parte de ella: "Me ha mandado un mensaje diciendo que la llevan detenida. "

“No me imaginaba esto nunca, no tiene antecedentes penales, no tiene problemas con nadie, no sé por qué el ensañamiento con ella. Es un calvario“, expresó el papá, que adelantó que este sábado viajará a Brasil.

Ayer, la propia Páez, desde el departamento en el que se encontraba alojada con tobillera electrónica,. publicó un video en su cuenta de Instagram tras recibir la notificación de que había una orden judicial para que la detengan.

"Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada, muerta de miedo y hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando", dijo la abogada en esa publicación.

Esta orden se produjo después de que el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro solicitó la prisión preventiva de Páez por el delito de "injuria racial".

l hecho se que le imputa ocurrió el 14 de enero pasado, cuando la abogada fue filmada en un bar de la ciudad carioca haciendo gestos racistas a los empleados del lugar, que, según ella, la estaba provocando.

Fuente: Clarín