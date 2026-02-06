Revelaron el mensaje que mandó la abogada argentina acusada de racismo antes de quedar detenida en Brasil

NACIONALES

El padre de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de hacer gestos racistas, reveló qué fue lo último que le dijo su hija antes de quedar detenida en Brasil.

“Papá, me están llevando”, fue el mensaje que le mandó la argentina unos segundos antes de quedar detenida en una comisaría de Río de Janeiro.

Páez , de 29 años, está imputada por el delito de injuria racial , que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión. Por este motivo, tiene prohibida la salida del país, se le retuvo su pasaporte y, hasta el momento, tenía colocada una tobillera electrónica .

“El abogado me da poca información, él me había dicho que no iba a ir detenida. Esto es increíble, no imaginaba que me iba a pasar. Ella no tiene antecedentes penales, no tiene problemas con nadie, es abogada”, dijo el padre de Agostina, Mariano Páez , en diálogo con Mediodía Noticias.

El papá de la joven ratificó que su hija está detenida en una comisaría federal y que el sábado viajará a Buenos Aires para luego tomar otro vuelo hacia Río de Janeiro.

“El consulado no me acompaña. No sé qué hacer, para dónde agarrar, a quién hablarle ”, agregó Páez. Según confirmaron fuentes policiales, la joven podría ser trasladada en las próximas horas al Complejo Penitenciario de Bangu.

“Estoy evaluando cambiar de abogado. El habeas corpus se presentó ayer. Ella está angustiada, llora. Estaba encerrada en el complejo, no quería bajar ni comer”, agregó el papá de Agostina.

El Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro decidió hacer lugar al pedido de la fiscalía, que había solicitado la prisión preventiva de la abogada por la posible intimidación a los testigos y por riesgo de fuga .

Según la resolución a la que pudo acceder TN , “la imputada en libertad, en el presente momento, generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal, ya que podría intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente a las víctimas , para que no presten sus respectivos testimonios ante la justicia de manera imparcial”.

Asimismo, el documento indica que la acusada podría abandonar el país, lo cual “acarrearía consecuencias sumamente perjudiciales para el establecimiento de la verdad real”.

Entre los argumentos de los fiscales en la solicitud inicial, destacaron la “conciencia” de una de las mujeres que acompañaban a Páez, porque habría intentado evitar que ella siguiera haciendo los gestos.

Además, señalaron que los relatos de las víctimas fueron corroborados por las declaraciones de testigos, junto al monitoreo de imágenes de las cámaras de seguridad. En la denuncia también se detalla que Páez realizó otras ofensas racistas incluso después de salir del bar.

Fuente: TN