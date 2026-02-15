Tras el diluvio en la Ciudad y el GBA, cómo sigue el tiempo este fin de semana largo de Carnaval

NACIONALES

Las lluvias volvieron a caer en la Ciudad y el Gran Buenos Aires en plena madrugada, poniéndole un tono gris al domingo del fin de semana largo de Carnaval . Sigue vigente el alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y, en total, en diez provincias argentinas. En la zona metropolitana aún hay probabilidades de tormentas a la tarde.

Después de una jornada agradable, con sol y temperaturas lejanas al agobio, el cielo se nubló en el cierre del sábado. Fue el presagio de que el agua volvería a CABA y el Conurbano. Las lluvias llegaron finalmente cerca de las 5 de madrugada en territorio porteño. Hasta el mediodía habían caído 27.2 mm de agua, según el Observatorio Central Buenos Aires del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A la tarde seguirán las probabilidades de tormenta, aunque con menor intensidad y con 27 grados de máxima. De hecho, el AMBA se encontraba bajo alerta amarilla a la mañana, pero una actualización del SMN desplazó hacia el norte el área afectada.

En CABA el tiempo terminará de arreglarse a la noche, un alivio para quienes tienen planes en el anticipo de Carnaval. Por esas horas el cielo pasará a estar parcialmente nublado.

Según la última actualización del organismo, en la provincia de Buenos Aires el alerta abarca al norte bonaerense en la franja que va de San Nicolás y Ramallo hasta Campana.

El alerta por tormentas sigue incluyendo a todo Entre Ríos, casi todo Santa Fe y Córdoba (solo queda exento el extremo sur de ambas provincias), el sur y centro de Corrientes, una pequeña franja en el este de San Luis, el este de La Rioja, el sur de Catamarca, el sur de Santiago del Estero y el norte de Jujuy.

A las provincias ubicadas más al norte las tormentas llegarán entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h", indicó el SMN.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, aún hay levísimas probabilidades de lluvias para la madrugada del lunes. Después la amenaza de agua quedará atrás. A la mañana habrá neblinas y el resto del día el cielo estará parcialmente nublado.

Las temperaturas serán agradables, con una mínima de 22 grados y una máxima de 30 por la tarde. El viento soplará del este, hasta 23-31 km/h a la noche.

El martes estará mayormente nublado, con las mismas temperaturas del día anterior: el termómetro irá de los 22 a los 30 grados.

Se pondrá más caluroso el miércoles, para el regreso al trabajo: 32 grados de máxima. El cielo se mantendrá mayormente nublado.

Hay posibilidad de lluvias para el jueves a la noche, con 23 de mínima y 28 de máxima. El agua impactaría en la temperatura del viernes, con una mínima de 19 grados, pero con el sol asomando en un cielo parcialmente nublado.

Fuente: Clarín