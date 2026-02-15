Se entregó el hombre acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en Villa Elvira

NACIONALES

Se entregó en las últimas horas el hombre acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril (18) en Villa Elvira, en las afueras de La Plata. En las últimas horas, las autoridades habían lanzado una campaña para encontrarlo y habían difundido el video de su auto.

El cuerpo de Eugenia Carril apareció el sábado en una zanja. Habría sido atropellada el viernes a la noche, cuando regresaba de estudiar.

El conductor de auto se escapó del lugar y la familia de la víctima lanzó una campaña para encontrarlo y esclarecer la muerte de la joven. La Policía buscaba una Chevrolet Meriva azul e incluso difundió una foto del vehículo.

Las cámaras de seguridad también permitieron reconstruir el trayecto que hizo el hombre e identificarlo.

Finalmente, el conductor se presentó en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) platense. Tiene nacionalidad peruana y 41 años. Vive en el mismo barrio donde atropelló a la chica.

El auto había aparecido minutos antes de la entrega, con el parabrisas roto.

Fuente: Clarín