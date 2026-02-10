MADARIAGA: Tiene antecedentes, se metió en un supermercado céntrico y se llevó sin pagar fiambre y cervezas sin pagar

MADARIAGA





Un hombre fue denunciado por hurto este lunes al mediodía en el supermercado de Sarmiento y Maistegui.





De acuerdo a la presentación realizada por la encargada del lugar el hecho ocurrió cerca de las 12 horas, cuando observó el ingreso de un sujeto al que reconoció por haber cometido ilícitos similares con anterioridad y que se encuentra en situación de calle.





Según su relato, el hombre tomó de las góndolas fiambres envasados, dos latas de cerveza, un tratamiento capilar marca Dove y una bebida isotónica Powerade, y luego se retiró del local sin pasar por la línea de cajas ni abonar la mercadería.





La denunciante aportó registros fílmicos del comercio para la investigación.