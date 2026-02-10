Madariaga se prepara para vivir tres noches de Carnaval

MADARIAGA





General Madariaga se alista para disfrutar este sábado, domingo y lunes de una nueva edición de los carnavales populares, que en esta oportunidad se desarrollarán sobre la calle Alem, desde el Paseo Roberto Luna hasta Brasil.





La propuesta comenzará a partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita, y reunirá a agrupaciones locales, comparsas y todo el colorido característico de una de las celebraciones más esperadas del verano.





Serán parte de la fiesta las mascaritas de a pie Las Tunas, Los Nietos, Los Semillas Carioca y Los Rebeldes, junto a la comparsa municipal “Bellas Alas” y la comparsa “Anímate al corso”, que aportarán música, baile y brillo a cada una de las noches.





En las inmediaciones del corsódromo se instalarán foodtrucks y también los puestos de venta de espuma, que estarán a cargo de las propias agrupaciones de mascaritas y serán los únicos habilitados para comercializar en el predio.





Para ultimar detalles vinculados a la organización y la logística del evento, la secretaria de Cultura, Turismo y Educación, Karina Uribe, mantuvo un encuentro con representantes de las murgas junto al director de Turismo, Juan Ignacio Odriosola, y la directora de Bellas Artes, Cecilia Salvarezza. Durante la reunión se realizó el sorteo de ubicaciones para los puestos de espuma y se definió el orden de participación de cada grupo.





Además, se confirmó que habrá música con DJ en vivo, a cargo de Nahuel Olguín, mientras que la conducción y animación del evento estará en manos de Ale Morales.