Audiencia por La Frontera: proponen registro obligatorio, cupos y control permanente para levantar la cautelar

Esta mañana se realizó la audiencia clave en la que el juez debe evaluar si corresponde modificar o eventualmente levantar la medida cautelar que actualmente prohíbe la circulación de vehículos, cuatriciclos y UTV en la zona de médanos conocida como La Frontera y la Olla, en el partido de Pinamar.





En ese marco, la defensa de Pablo Martínez Cargnani presentó formalmente un plan integral de gestión preventiva del riesgo que, según sostienen, permitiría habilitar la actividad pero bajo condiciones estrictas, con controles previos, límites y responsabilidades claramente establecidas.





Según indicaron los letrados del particular en diálogo con CNM, la intención “nunca fue mantener una prohibición absoluta”, sino transformar una práctica que hoy consideran caótica y peligrosa en un sistema regulado, trazable y con intervención directa del Estado para evitar siniestros.





Registro digital obligatorio





Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un registro previo y excluyente.

Quien quiera ingresar debería cargar en una plataforma:

datos del vehículo (tipo, dominio, seguro, VTV si corresponde),

fotos que acrediten elementos de seguridad,

identidad del conductor con licencia habilitante,

domicilio y contacto de emergencia,

identificación de todos los acompañantes.





El esquema fija además que todos los ocupantes deben ser mayores de 18 años.





El conductor tendría que firmar una declaración jurada comprometiéndose a no correr carreras, no realizar maniobras peligrosas, usar casco y cinturón, respetar velocidades, zonas habilitadas y acatar las órdenes de la autoridad.





También se plantea dejar registrada una tarjeta de crédito como garantía ante multas o daños.





Turnos y cupos

La circulación dejaría de ser libre.

El sistema asignaría:

día,

franja horaria,

y un número máximo de vehículos simultáneos.





El objetivo, según la presentación, es evitar saturación, cruces riesgosos y competencias improvisadas.





Un único acceso controlado





El Municipio debería establecer un punto único de ingreso y egreso, con presencia permanente de personal municipal y policial.





Allí se verificarían identidad, autorización y documentación mediante códigos QR, con sistema de check-in y check-out para saber exactamente quién entra, a qué hora y cuándo se retira.





Zonificación de los médanos





El plan propone dividir el área por sectores:

zona para cuatriciclos y motos,

zona UTV,

zona camionetas,

y espacios vedados.





A esto se sumarían velocidades máximas, sentidos de circulación, cruces determinados y lugares de detención segura.





Controles y emergencias





La habilitación estaría atada a contar con:

inspectores,

presencia policial,

personal entrenado en rescate,

ambulancia permanente,

y coordinación sanitaria inmediata.





Prohibiciones

Se mantiene la prohibición de:

ingreso de menores,

carreras,

alcohol o drogas,

exceso de velocidad,

circular fuera de áreas permitidas.





Las sanciones previstas: expulsión inmediata, multa automática y exclusión futura del registro, además del posible secuestro del vehículo.





Financiamiento





Entre las alternativas, se menciona un pago por turno cuya recaudación podría destinarse a sostener el operativo, la tecnología y campañas de seguridad vial, sin afectar recursos generales del municipio.





Condición para levantar la medida





Para la defensa, la cautelar solo podría flexibilizarse cuando estén en funcionamiento real:

el registro digital,

el acceso único,

la señalización,

el personal,

y el sistema de turnos.

Hasta que eso no ocurra, sostienen que permitir circular implicaría mantener un riesgo “cierto, previsible y evitable”.





La postura municipal





Por su parte, los representantes legales del Municipio señalaron durante la audiencia que antes de aceptar cualquier esquema deberán contar con la aprobación del Departamento Ejecutivo.





El juez ahora deberá analizar las posiciones y resolver los pasos a seguir.