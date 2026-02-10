Explotación infantil en Río Negro: encontraron a un adolescente que trabajaba desde los 12 años por 10 mil pesos semanales

Tras una serie de allanamientos realizados en Entre Ríos y Río Negro , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó decenas de casos de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil . En total, se relevaron 28 trabajadores “con irregularidades en sus condiciones de contratación y de vida”, en operativos de trabajo conjunto con la Policía Federal.

En territorio entrerriano, el centro de atención fue la localidad de San Benito , donde el operativo se originó a partir de una denuncia recibida en la línea 0800. Allí constataron que había cinco personas que trabajaban "hasta 12 horas diarias, de lunes a sábado”.

Con la investigación, descubrieron que los trabajadores habían sido contactados a través de las redes sociales y luego “trasladados por el empleador, quien los indujo a un sistema de endeudamiento”.

Según detallaron fuentes del caso, las víctimas de esa operación vivían en una casilla de madera en condiciones inhumanas , "durmiendo sobre colchones destruidos, sin elementos de cocina, con un inodoro improvisado y consumiendo agua no apta para el consumo humano”. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Federal de Paraná .

Hubo otro operativo similar en Río Negro , también con el trabajo coordinado desde ARCA junto diversos organismos nacionales y provinciales como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina (PFA).

Ocurrió en Viedma , donde “se fiscalizaron tres predios dedicados a la horticultura". Allí se contaron 23 trabajadores, “todos con infracciones laborales”.

El panorama en este operativo fue aún más difícil porque alli descubrieron "casos críticos de trabajo infantil" , entre quienes se contaba a una adolescente de 15 años "que realizaba tareas de cosecha y empaque desde los 12 años". El pago que le otorgaban "era apenas de $10.000 semanales".

En tanto, también dieron con una joven de 17 años que manifestó trabajar y vivir en el predio desde los 15 años. Además, dieron con un empelado de origen boliviano que además estaba indocumentada.

Los hallazgos condujeron a presentar una denuncia ante la Fiscalía Federal de Viedma "para que se investiguen las responsabilidades penales correspondientes".

Con estas acciones, señalaron a través de un comunicado, los organismos intervinientes "reforzaron la lucha, contra la explotación laboral y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores en territorio nacional".

Fuente: Clarín