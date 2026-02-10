Una camiseta que abraza: lanzan una campaña solidaria para acompañar a chicos con cáncer

En el marco del Mes del Cáncer Infanto-Juvenil, la Fundación Natalí Flexer presentó la campaña solidaria #YoAbrazo , una propuesta que invita a la sociedad a “ponerse la camiseta” por los chicos con cáncer mediante la adquisición de una remera cuya recaudación se destina a sostener programas gratuitos de acompañamiento integral .

La iniciativa busca visibilizar la problemática y, al mismo tiempo, fortalecer la red de contención que la organización brinda a 2.800 niños y adolescentes con cáncer y a sus familias en todo el país, con el apoyo del Centro Rossi y la Fundación Rossi.

En esta edición, once mujeres de distintos ámbitos se sumaron de manera desinteresada para amplificar el mensaje y acompañar la causa: Agustina Rossi, Evelyn Scheild, Elina Costantini, Dominique Metzger, Luciana Pedraza, María Claudia Pedrayes, Moira Berntz, Patricia Della Giovampaola, Teresa Calandra, Titi Vázquez y Verónica Lozano.

Desde la Fundación explicaron que la compra de la camiseta representa una forma directa de colaboración con los programas de contención, asistencia y acompañamiento que la institución desarrolla junto a los pacientes oncológicos pediátricos y sus entornos familiares.

Quienes deseen sumarse pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la campaña , donde se realiza la donación mediante la compra de la prenda, que cuenta con envío gratuito a todo el país.

La consigna resume el espíritu de la propuesta: “¿Vos, abrazás?”. Una pregunta que busca transformar un gesto simbólico en ayuda concreta para los chicos que atraviesan la enfermedad.

