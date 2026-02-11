Quiso esquivar carpinchos en la ruta y murió

NACIONALES









Un fatal siniestro vial ocurrió la madrugada del domingo en el kilómetro 424 de la Ruta Nacional 3, en el tramo que une las localidades de Gonzales Chaves y Benito Juárez. El accidente se produjo cuando el conductor de un Volkswagen Voyage intentó realizar una maniobra evasiva para no atropellar a dos carpinchos que se encontraban sobre la calzada.





Según los informes policiales, el automovilista perdió el control del vehículo, cruzó de carril e impactó frontalmente contra un camión Mercedes-Benz. Debido a la violencia del choque, el conductor del automóvil falleció de manera instantánea. Los servicios de emergencia que arribaron al lugar solo pudieron constatar el deceso.





Por su parte, el conductor del camión sufrió heridas leves que no requirieron su traslado a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y peritos para determinar las responsabilidades del hecho. El tránsito permaneció restringido durante varias horas para permitir las tareas de recolección de pruebas.



