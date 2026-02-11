MADARIAGA: Asaltaron a un hombre, lo golpearon y le robaron

Un hombre de poco más de 70 años fue asaltado anoche en su vivienda de Calle 14 y 103 del barrio San Martín B.





La información fue anticipada esta mañana en CNM Radio y ratificada por autoridades judiciales.





La víctima fue atracada por un hombre que ingresó y lo golpeó mientras le exigía dinero.





Le brindaba datos de una operación comercial recientemente realizada y, ante la negativa de tener tal suma en el lugar, fue golpeado.





La investigación se encuentra al mando del fiscal Sergio García y las primeras diligencias involucran a la DDI.





Hay sospechas de un/a entregador/a y el atacante habría sido identificado.





La víctima fue llevada al Hospital en donde se recupera.