Trajinantes hicieron vibrar en el cierre de la 1era noche de Santos Vega

ZONALES







En la primera noche de la Semana de Santos Vega 2026 el escenario principal tuvo mucho movimiento. Trajinantes fue el broche de oro con un show que incluyó éxitos interprestados, inclusive, debajo del escenario.



La noche se abrió con el izamiento de las banderas Argentina, Bonaerense y de Genenral Lavalle para dejar inaugurada la edición; con la presencia del intendente Nahuel Guardia.

La noche comenzó con la presentación de Hermosi, la presentación de postulantes que aspiran a ser Flor del Pago , el show de El Bagual y el de Los Juárez.



Amorina recalentó la noche con éxitos que hicieron que todos se levanten de sus asientos. Luego el cierre estelar fue de Trajinantes.