LA COSTA: Se desarrolla el ejecicio militar CANDU IV en Las Toninas

ZONALES

La actividad, coordinada por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército bajo un enfoque multidominio, reúne a las Grandes Unidades de Combate dependientes de la Fuerza de Despliegue Rápido (IVta Brigada Aerotransportada, Xma Brigada Mecanizada y la Agrupación Fuerza de Operaciones Especiales), a la Aviación de Ejército y a elementos de combate, apoyo de combate y sostenimiento pertenecientes a otras organizaciones.

La zona de operaciones comprende la Guarnición Ejército Magdalena, la Base Aeronaval Punta Indio y la localidad de Las Toninas.

Lugares de Despliegue

Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General Necochea” en Magdalena

Las Toninas, cerca del cable submarino de fibra óptica

Punta Indio, con apoyo de la Base Aeronaval Punta Indio

Guarnición de Ejército Arana

Ejercicio CANDU IV

Al igual que ediciones anteriores, el ejercicio CANDU IV tiene como objetivo el adiestramiento para la protección, el control y la recuperación de objetivos de valor estratégico mediante operaciones conjuntas e interagenciales. Esto implica, en la teoría, un trabajo mancomunado entre las Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales de seguridad y diversas agencias estatales.

Las acciones de CANDU IV se desarrollan en un entorno multidominio, entiéndase esto por operaciones y coordinaciones en las dimensiones aérea, terrestre, marítima y de ciberdefensa. Esto implica la participación de distintas células, las cuales convergen sobre un mismo eje a los fines de brindar todas las capacidades disponibles para la ejecución de las operaciones en el terreno.

Vale destacar que para CANDI IV, uno de los objetivos de valor estratégico (OVE) en la zona es la landing station de cables submarinos de comunicación en la localidad de Las Toninas. Este nodo resulta crítico para las comunicaciones del país, por lo que no resulta extraño que se haya elegido para el ejercicio. Se suma a los OVE donde previamente se trabajó, como fue el caso del Complejo Nuclear Atucha, en Buenos Aires; la Central Nuclear Embalse, en Córdoba; el Centro Espacial Teófilo Tabanera y FM Río Tercero, en Córdoba; complejos hidroeléctricos varios en Córdoba, entre otros.