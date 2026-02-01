Trágico accidente en la ruta 9: un padre y su hija murieron tras un vuelco a la altura de Ramallo

NACIONALES

Un hombre y su hija murieron en un trágico accidente vial sobre la ruta 9, a la altura de Ramallo, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Otros tres ocupantes del auto en el que viajaban resultaron heridos y tuvieron que ser derivados al hospital, entre ellos un nene de 9 años.

Aún siguen investigando los motivos que llevaron a que el Renault Sandero Stepway despistara y volcara.

Fuentes policiales confirmaron que el accidente se produjo a la altura del kilómetros 221, sobre mano Buenos Aires-Rosario. Fue durante la madrugada de este sábado. El conductor del Renault perdió el control del auto, que despistó y terminó volcado sobre el cantero central que divide las manos del trazado.

Tras el violento impacto, el hombre que iba al volante del Sandero, Juan Eduardo Radice , de 77 años, y su hija, Natalia Susana, de 38, murieron en el lugar. La familia era de Rosario.

Se estima que la mujer no llevaba el cinturón de seguridad puesto, porque producto del golpe salió despedida del auto. Cuando llegó la asistencia médica, ya estaba muerta. Lo propio ocurrió con su padre, quien quedó atrapado en el interior del auto.

Otras tres personas que los acompañaban terminaron con heridas: un hombre de 49 años, una mujer de 73 y el nene de 9. La mujer también quedó atrapada en el asiento del acompañante y fue rescatada por el personal de Servicios de Emergencia.

Mientras que tanto el hombre de 49 como el nene pudieron salir por ayuda de otros automovilistas, quienes se detuvieron para prestarles asistencia. Los tres sobrevivientes fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Gomendio de Ramallo. Aunque no hubo parte médico oficial de cómo se encuentran, confirmaron que están fuera de peligro.

Según publicó el diario La Capital , en el lugar trabajaron agentes de la Policía Vial, el cuartel de Bomberos de Villa Ramallo y ambulancias del ámbito local. A pesar del violento accidente, la circulación de la ruta no sufrió interrupciones.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Ayudantía Fiscal de Villa Ramallo, dependiente del Departamento Judicial San Nicolás y la causa quedó caratulada inicialmente como "homicidio culposo" y "lesiones culposas".

Fuente: Clarín