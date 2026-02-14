Tragedia en Paraguay: buscan a un niño argentino arrastrado por el agua en medio de intensas lluvias

NACIONALES

Un niño argentino de 12 años desapareció este viernes tras ser arrastrado por un raudal que se formó a raíz de las intensas lluvias en la localidad de San Lorenzo, Paraguay , cerca de la capital de ese país, donde la familia reclamó ayuda a las autoridades para encontrarlo en un terreno arcilloso, con enormes socavones y en cercanías de una obra sin terminar de un desagüe pluvial.

Reinaldo Suárez, padre del chico desaparecido, contó entre lágrimas a un canal de noticias paraguayo que Tobías, su hijo, había salido de la casa familiar para "comprar café" en medio del temporal a una despensa cercana y sostuvo que, "seguramente", trató de cruzar el raudal que atravesaba la calle de tierra del barrio Tayuazapé, de la ciudad de San Lorenzo.

"Apenas me enteré que salió bajo la lluvia yo salí tras él pero ya no le encontré ", dijo el hombre, de nacionalidad paraguaya, a Telefuturo.

Suárez remarcó que desde el primer momento contaron con ayuda de vecinos y bomberos voluntarios pero no fue suficiente para dar con el nene. También reveló que hace tres años había regresado con su familia desde Buenos Aires para evitar que el frío húmedo de la capital argentina afectara a su hijo, que sufre de asma.

"Lamento haber venido a este país de m...", agregó visiblemente afectado y sostuvo que "por culpa del gobierno, hay obras sin concretar, cada vez que llueve suceden tragedias de esta magnitud".

Asimismo, dijo temer que no encontrará con vida a su hijo, cuya madre también es de nacionalidad argentina. Y, cargó duro contra las autoridades de esa comuna paraguaya al señalar que "ellos se llenan los bolsillos" y no terminan las obras necesarias para la ciudad, como la que sigue inconclusa en su barrio.

"Vivo no lo voy a encontrar, eso lo sé, pero necesito su cuerpo para darle una digna despedida", señaló completamente apesadumbrado el padre.

Testigos informaron a la prensa local haber visto a un niño ser arrastrado por el raudal hasta unos tubos de desagüe que se unen a un arroyo, y hacen parte de una obra para encauzar las aguas de lluvia que está en construcción desde diciembre pasado.

El niño, al parecer, fue arrastrado por un raudal hacia una obra de desagüe pluvial en construcción en el barrio Tayazuapé.

Hasta el lugar se trasladaron bomberos y policías, pero Suárez lamentó que no buscaran al joven atravesando la tubería que conecta con el arroyo, como dijo que él mismo ya hizo sin resultados.

Este sábado agentes de la Policía local junto a bomberos y rescatistas continuaban en la zona en busca del niño que vestía remera verde y shorts grises cuando desapareció.

Fuente: Clarín