Quién era el futbolista de 20 años que murió al chocar de frente contra una camioneta en la Ruta 2

La única víctima fatal en el choque frontal de la Ruta 2 , ocurrido este sábado, es Sebastián Traverso , de 20 años y nacido en Castelli.
El joven murió luego de perder el control de su camioneta Ford Eco Sport, cruzó de carril y chocó de frente contra una Toyota Hilux.
Ocurrió a la altura de la localidad de Castelli , en el kilómetro 191 sentido a Mar del Plata. Los dos ocupantes del otro vehículo sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital Ramón Carrillo de Castelli.
Traverso era jugador del plantel superior de tercera y primera división del Independiente FC de Castelli , confirmó FM Río General Belgrano.
El joven “realizó su formación futbolística desde infantiles en el Rojo de Castelli y luego pasó por divisiones inferiores de clubes de AFA" , consignó Canal 4 Noticias Castelli .
“Continuaba ligado a Independiente como hincha, jugador y partícipe de la constante actividad del club“, sumó el sitio.
Al conocerse su fallecimiento, la directiva del club, ubicado en la calle Bolívar de Castelli, suspendió todas las actividades .
El intendente de Castelli, Sebastián Echarren, también extendió sus condolencias a la familia, amigos y allegados.
El Independiente Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Traverso, querido miembro de nuestra comunidad.
En este momento de gran dolor, el club se une a sus familiares, amigos y allegados, expresando nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Sebastián será recordado con cariño y respeto por todos aquellos que compartieron su pasión por el fútbol y su compromiso con el club.
El Independiente Fútbol Club acompaña a su familia en este difícil momento y se une al duelo que embarga a nuestra comunidad. Su legado y recuerdo permanecerán siempre en nuestros corazones.
Fuente: TN
