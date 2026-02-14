Quién era el futbolista de 20 años que murió al chocar de frente contra una camioneta en la Ruta 2

La única víctima fatal en el choque frontal de la Ruta 2 , ocurrido este sábado, es Sebastián Traverso , de 20 años y nacido en Castelli.

El joven murió luego de perder el control de su camioneta Ford Eco Sport, cruzó de carril y chocó de frente contra una Toyota Hilux.

Ocurrió a la altura de la localidad de Castelli , en el kilómetro 191 sentido a Mar del Plata. Los dos ocupantes del otro vehículo sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital Ramón Carrillo de Castelli.

Traverso era jugador del plantel superior de tercera y primera división del Independiente FC de Castelli , confirmó FM Río General Belgrano.

El joven “realizó su formación futbolística desde infantiles en el Rojo de Castelli y luego pasó por divisiones inferiores de clubes de AFA" , consignó Canal 4 Noticias Castelli .

“Continuaba ligado a Independiente como hincha, jugador y partícipe de la constante actividad del club“, sumó el sitio.

Al conocerse su fallecimiento, la directiva del club, ubicado en la calle Bolívar de Castelli, suspendió todas las actividades .

El intendente de Castelli, Sebastián Echarren, también extendió sus condolencias a la familia, amigos y allegados.

El Independiente Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Traverso, querido miembro de nuestra comunidad.

En este momento de gran dolor, el club se une a sus familiares, amigos y allegados, expresando nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Sebastián será recordado con cariño y respeto por todos aquellos que compartieron su pasión por el fútbol y su compromiso con el club.

El Independiente Fútbol Club acompaña a su familia en este difícil momento y se une al duelo que embarga a nuestra comunidad. Su legado y recuerdo permanecerán siempre en nuestros corazones.

Fuente: TN