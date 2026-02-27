Tener un limonero en una maceta: el secreto de un experto para que se llene de limones

Quienes no disponen de un jardín y adoran los árboles cítricos no tienen por qué resignarse: es posible plantar un limonero en una maceta . Claro que para lograrlo es muy importante aplicar técnicas precisas. En este punto, un experto contó el secreto para hacer que se llene de limones.

Se sabe que los limoneros son muy elegidos porque aportan un toque decorativo, aroma especial y producen frutos de primera calidad, que siempre vienen bien para las comidas o jugos refrescantes en estas épocas de calor.

El especialista en jardinería de YouTube @amorporelhuerto reveló su secreto : utilizar acodos aéreos . Se trata de una técnica muy sencilla y fácil de implementar que permite obtener nuevos ejemplares fuertes y con excelente producción.

El acodo aéreo es la clave para tener este cítrico en una maceta y lograr que se llene de limones . Hacerlo es muy fácil si sigue el paso a paso que dio el experto en su video explicativo.

Lo primero es seleccionar una rama sana de un árbol y retirar un pequeño anillo de corteza. Luego, se cubre con musgo húmedo y sustrato y se envuelve con un plástico transparente para que conserve la humedad. Debe quedar del tamaño de una pelota de tenis.

Después de varias semanas se podrá comprobar que se empiezan a formar raíces en la zona cubierta. Hay que esperar a que se vean bien desarrolladas y entonces se puede cortar la rama por debajo del acodo y plantarla en una maceta.

Así se va a lograr un nuevo limonero que genéticamente será idéntico al original , y crecerá con mayor rapidez que si se sembrara desde semilla. Según el experto , las plantas obtenidas por acodo empiezan a producir frutos antes que las cultivadas desde semillas. El sabor, tamaño y calidad del limón serán iguales a los del árbol madre.

Algo que se debe hacer para aplicar con éxito este truco es elegir la maceta adecuada. Tiene que ser amplia y profunda , con no menos de medio metro de diámetro y buenos agujeros de drenaje para que no se formen charcos en cada riego o lluvia fuerte.

Según explicó el experto, los limoneros no soportan los encharcamientos y eso puede generar que las raíces se pudran o que aparezcan enfermedades u hongos . También es conveniente agregar una capa de piedras en el fondo antes de poner la tierra.

El sustrato tiene que ser liviano y fértil . Puede utilizarse una mezcla de tierra universal con compost y algo de arena gruesa, que es ideal para absorber el agua y mantener la humedad por más tiempo.

Como los limoneros necesitan nutrientes de manera constante @amorporelhuerto recomienda abonar la tierra durante la primavera y ahora en el verano con fertilizantes específicos para cítricos que sean ricos en nitrógeno, fósforo y potasio.

Otro aspecto importante para que la plantación en maceta tenga buenos resultados está relacionado con el lugar donde se ubica . Los limoneros necesitan como mínimo unas seis horas de sol directo. Por ese motivo, un balcón o una terraza mirando al sur o al sudoeste son ideales.

Eso permitirá que reciban los rayos solares desde el mediodía hasta el atardecer, lo que ayudará en la fotosíntesis y hará que la producción de flores y limones sea excelente en cuanto a calidad y cantidad.

En cuanto al riego , los limoneros necesitan agua constantemente, aunque de forma moderada. En verano, especialmente, hay que regarlos todos los días , asegurándose de que no se formen charcos. En ese sentido el experto aseguró que si las hojas se ponen amarillentas están indicando exceso de agua y si se secan es porque precisan riego.

Fuente: TN