“Sueños de muerte y tiroteos”: las confesiones de uno de los líderes de “La Banda del Millón”

NACIONALES

La carta está escrita de puño y letra, y en primera persona por uno de los líderes de “La Banda del Millón” . Fue secuestrada en su casa del barrio La Cava de San Isidro y en ella se puede leer como el joven, actualmente preso, se refería a sus adicciones, sueños, pesadillas y su futuro.

Se trata de Elián David Castillo San Martín (22) , hijo mayor de Hugo David Castillo (47) y hermano de Hugo Isaías Castillo San Martín (21). Los tres hombres de la familia están detenidos y y acusados de encabezar la organización criminal que realizó más de una docena de robos en casas de la zona norte y cometió dos homicidios.

Al Elián se lo acusa, puntualmente, de haber sido el ideólogo de al menos ocho hechos. Su rol en la banda era el del marcador de las casas , es decir, que hacía la inteligencia previa para conocer los movimientos de sus ocupantes, horarios y las rutinas que tenían.

Para ello se disfrazaba de repartidor . De esa manera, en octubre del 2024 entabló una conversación con el dueño de una propiedad en Acassuso que fue asaltada pocos días después del encuentro.

La información que recabó sirvió para que su hermano pudiera ingresar con otros cuatro cómplices. Brandon Imanol Brites (22), otro de los referentes banda que también se encuentra tras las rejas, fue quien dio el dato de que en el interior de la casa había dinero y joyas.

El primer ataque de “La Banda del Millón” que terminó en un crimen fue en una casa en San Isidro, donde vivía Jorge Enrique de Marco (65), un proteccionista de animales que fue brutalmente asesinado en marzo del 2024.

Cuando Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, determinó que del homicidio participaron miembros de la organización delictiva, dispuso una serie de allanamientos en el barrio La Cava , más precisamente en la casa de los Castillo.

Fue allí donde se secuestró, entre otros elementos, una carta escrita de puño y letra, con un contenido personal y que estaba firmada de una manera particular: “La Banda de los Millones, 32/79”.

Esos dígitos no fueron escritos al azar. Significan “dinero” y “ladrón” en la quiniela. La investigación determinó que casi la totalidad de los integrantes de la banda registran usuarios en redes sociales, incluyendo ambos números.

“Hoy viernes, ya llovió toda la semana. Hoy parece que se despeja, que va a estar bueno el día por lo menos. Anoche me acosté medio perseguido, pero no pasó nadad por suerte, pero tranqui que recién empiezan.

Hoy es una semana que no me drogo, pero tuve muchas pesadillas haciéndolo. Me da bronca tener que soñar con eso, pero bueno, además de sueños de muerte y tiroteos, solo sé que son sueños y listo.

Yo sé que voy a estar muy ganado en algún momento y ese momento se acerca, espero esté preparado mentalmente y no hacer cagadas con la plata, nada más eso porque la plata cambia, pero a mí no me lo va a hacer. La Banda de los Millones, 32/79”.

Elián declaró dos veces luego de ser detenido. En la primera vez frente al fiscal Ferrari reconoció la carta secuestrada, pero dijo que era de su hermano Hugo, con quien lo confundían varias veces, a la vez que se desligó de ser parte de “La Banda del Millón”.

“Es una banda que tiene millones, mucha plata, ellos roban, todo el mundo sabe que roban en el barrio”, describió sobre la organización y dijo que uno de los integrantes es Brites , de quien es amigo desde la infancia, según sus propias palabras.

En una ampliación del interrogatorio, Elián reconoció que él había escrito la carta y que lo hizo como “terapia”, ya que estuvo “muy mal” por las adicciones y en ese tiempo había dejado de consumir.

“Yo tengo cuatro internaciones por adicciones, desde los 18 años estuve cuatros veces internado. La carta la escribí en un momento que estaba muy mal, yo me encerraba en mi casa para dejar de consumir . Yo tuve mucha terapia entonces siempre me expresaba escribiendo en papel. La escribí en un momento que estaba mal y lo escribí estando en mi pieza lo que me salió, pero yo no formo parte de la banda del millón”, se defendió, y agregó que de haber tenido dinero “me hubiese muerto drogándome”, declaró.

Como toda carta, al finalizar tiene una firma. La escrita por Elián tiene una característica especial: cierra con la denominación “La Banda de los Millones”, el dibujo de una persona con dos armas apuntando al cielo y los números “32” (dinero) y “79” (ladrón).

Esta simbología estuvo presente en varios momentos de la investigación del fiscal Ferrari, ya que al analizar los teléfonos de los detenidos encontró, por ejemplo, fotos de boliches donde en sectores VIP ostentaban dólares, exhibían joyas y tenían objetos decorativos como carteles con el número “79” o de una empresa de seguridad privada. También figuraban en sus perfiles en redes sociales.

En otro de los robos dejaron un mensaje que recordó también a otra banda que operó en la zona norte y que recibieron el “premio” de que uno de sus hechos fuera el denominado “El Robo del Siglo”.

Al igual que la organización liderada por Mario Vitette Sellanes y Fernando Araujo, que asaltó el Banco Río de Acassuso en enero del 2006, los de “La Banda del Millón” les copiaron el mensaje que ellos había dejado.

“En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, solo es plata y amores”, decía una de las pintadas dejada por un grupo de la organización. Otro de los mensajes escritos fue “se la quitamos a los ricos y la llevamos al comedor”, y llevaba como firma el ya clásico “32” y “79”.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín