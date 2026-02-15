Steve Jobs, fundador de Apple: “A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo, no pierdas fe”

En una época donde el éxito suele mostrarse como una línea recta, Steve Jobs dejó una advertencia tan simple como potente: “ A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo, no pierdas fe ” . Lejos del optimismo ingenuo, la frase resume una idea central en su forma de pensar: los golpes son inevitables, pero rendirse no es una opción.

Jobs hablaba desde la experiencia. A lo largo de su vida profesional atravesó rechazos, fracasos y decisiones dolorosas que marcaron su camino. Sin embargo, siempre sostuvo que la clave estaba en seguir confiando, incluso cuando todo parece ir en contra.

Tras quedar fuera de Apple, Jobs pasó por años de introspección y reinvención . Lejos de abandonar, apostó por sus ideas y por su intuición, aun cuando los resultados no eran inmediatos. Con el tiempo, ese recorrido le permitió volver a la compañía con una visión más clara y madura.

Para Jobs, los fracasos no eran una señal para rendirse, sino una parte inevitable del camino creativo. Perder la fe en esos momentos, sostenía, era el verdadero riesgo. Confiar en lo que uno hace, incluso cuando la vida “golpea”, era una condición necesaria para seguir adelante.

En 2026, la reflexión circula en ámbitos empresariales, tecnológicos y personales. En un contexto que exige éxito rápido y permanente, las palabras de Jobs funcionan como un recordatorio realista: el camino no es lineal y los golpes forman parte del proceso.

Lejos de idealizar el fracaso, el mensaje invita a entenderlo como una instancia de aprendizaje . Para Steve Jobs, no se trataba de evitar los golpes, sino de no perder la fe cuando llegan.

Steve Jobs fue un empresario y visionario estadounidense nacido el 24 de febrero de 1955 en San Francisco. En 1976 cofundó Apple junto a Steve Wozniak y fue una de las figuras centrales en la revolución tecnológica de las computadoras personales, los teléfonos inteligentes y la industria del entretenimiento digital.

Aunque fue apartado de Apple en 1985, regresó a fines de los 90 y lideró la transformación que convirtió a la empresa en una de las más valiosas del mundo. Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, pero su legado sigue influyendo en la tecnología y la cultura contemporánea.

