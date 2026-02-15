Las últimas imágenes de Tobías, el niño argentino que fue arrastrado por el agua en medio de las intensas lluvias en Paraguay

NACIONALES

Nuevos elementos se suman a la investigación por la desaparición de Tobías Suárez , el nene argentino de 12 años que es intensamente buscado desde el viernes pasado , cuando fue arrastrado por un raudal en medio de las intensas lluvias en la localidad de San Lorenzo, Paraguay. Este domingo se conocieron los videos de las cámaras de seguridad de una estación de servicio que muestran al niño cruzando una calle inundada durante la tormenta y charlando con un playero.

Las imágenes llegan en medio de un operativo de búsqueda que lleva ya 48 horas y que incluye el despliegue de personal de bomberos y de unos 350 efectivos de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y Prefectura Naval paraguaya.

Los videos que se conocieron este domingo muestran a Tobías cruzando hacia la estación de servicio por una calle completamente anegada y en ojotas, remera de mangas cortas y pantalón corto, cubriéndose de la tormenta con un paraguas desvencijado. Allí se lo ve entablar conversación con el playero mientras otro hombre espera en su moto. En un momento se lo ve acomodarse una gorra verde que lleva en la cabeza.

Desde otro ángulo se ve que, tras su charla con el empleado de la estación de servicio, el joven se acerca hacia otra calle lateral por la que fluye un gran caudal de agua y se queda mirando.

Según reportó el medio paraguayo ABC este domingo los investigadores lograron encontrar la gorra que Tobías llevaba puesta en el video de las cámaras de seguridad . La hallaron en una zona de difícil acceso del cauce hídrico, lo que los llevó a concentrar los rastrillajes en zonas específicas que se extienden desde el barrio Tayazuapé en San Lorenzo hasta la desembocadura en el arroyo Aratirí y abarcan un radio de alrededor de nueve kilómetros.

La familia de Tobías está compuesta por su padre paraguayo y su madre argentina. Hace tres años se habían mudado desde Buenos Aires hasta el país vecino en busca de un mejor clima debido a que el niño padece asma.

En diálogo con el medio Monumental , Reinaldo Suárez, el padre de Tobías, evitó referirse a las versiones que circularon respecto de que el día de la desaparición su hijo había salido de la casa para vender empanadas .

"Hay filmaciones, todos nos conocen en la zona inclusive nosotros hace un mes que nos mudamos y va a hacer dos meses; ya la gente nos conoce por el tema del producto que nosotros lanzamos a comercializar" sostuvo al respecto.

El hombre afirmó además que el playero de la estación de servicio "le estaba hablando porque le conoce a él".

Sin embargo, el viernes había contado a un canal de noticias paraguayo que Tobías, había salido de la casa familiar para "comprar café " en medio del temporal a una despensa cercana. En esa ocasión, apuntó además que su hijo "seguramente", trató de cruzar el raudal que atravesaba la calle de tierra del barrio Tayuazapé, de la ciudad de San Lorenzo.

"Apenas me enteré que salió bajo la lluvia yo salí tras él pero ya no le encontré", dijo el hombre, de nacionalidad paraguaya, a Telefuturo en ese momento.

Según declaraciones de los testigos, el niño habría sido arrastrado por el raudal hasta unos tubos de desagüe que se unen a un arroyo, y hacen parte de una obra para encauzar las aguas de lluvia que está en construcción desde diciembre pasado.

Fuente: Clarín