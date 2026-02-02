Siguen los incendios en Chubut: más de 500 brigadistas combaten las llamas y tuvieron que cortar la ruta 71

NACIONALES

La provincia de Chubut sigue bajo emergencia nacional por los incendios forestales que arrasaron más de 50 mil hectáreas y no dan tregua. El fuego avanza sin control en zonas de difícil acceso, y la situación se agravó en las últimas horas por el viento y las altas temperaturas.

La ruta 71 hacia Cholila está completamente cortada a la altura de Los Retamos , en la ciudad de El Hoyo . La visibilidad es nula y el humo cubre todo el lugar. El paso depende del comportamiento del viento, mientras los focos siguen activos a la vera del camino.

En el lugar trabajan más de 500 brigadistas , que se abren paso entre la vegetación con motosierras y herramientas manuales.

El terreno es tan empinado y complicado que solo pueden ingresar camionetas por senderos angostos. Para frenar el avance de las llamas, hicieron un cortafuego y así lograron que los camiones pudieran entrar a la zona más afectada.

Ayer, los brigadistas tuvieron que replegarse por complicaciones con el humo. “Intentamos avanzar pero se complicó y estamos replegando. Lo principal es la seguridad de los brigadistas, que están haciendo un gran trabajo. Vamos a revisar y mañana atacamos de otra forma”, explicó uno de los combatientes del fuego.

Las llamas afectan áreas protegidas de Parques Nacionales como Lago Puelo, Nahuel Huapi, Lanín y Los Alerces . El fuego ya quemó casas, animales, alerces y otros ejemplares de árboles nativos. El equipo de TN está en el lugar mostrando las consecuencias devastadoras del incendio.

El riesgo de que el fuego se extienda hacia Esquel y otras localidades mantiene en vilo a toda la región. “Todo esto se está viviendo con mucha angustia. Hay viviendas en todos lados, incluso en las zonas más altas y más cercanas al fuego. Tenemos muchísimos voluntarios trabajando, incluso gente que se vino desde Salta”, contó José, bombero y vecino de Cholila.

El contexto climático no ayuda. Chubut atraviesa el año más seco de la última década , con una marcada escasez de agua. Los especialistas advierten que la falta de lluvias y las temperaturas extremas podrían repetirse en los próximos veranos, aumentando el riesgo de incendios forestales de gran magnitud.

Ante la falta de recursos hídricos, muchos vecinos debieron aprender a usar bombas de agua para abastecerse y proteger sus casas. Ahora, la esperanza está puesta en la llegada de una lluvia intensa , porque una precipitación mínima no alcanza para frenar el avance del fuego, explicaron los especialistas.

Fuente: TN