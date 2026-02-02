Le depositaron 400 mil dólares por un error en su sueldo, se los quedó y se enfrenta a 30 años de cárcel

NACIONALES

Yessica Arrua , una argentina que trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria para caballos en Florida, Estados Unidos, recibió 400 mil dólares demás en su sueldo y nunca informó el error. Ahora, el caso está en la Justicia y podría terminar con una impactante sentencia.

Arrua comenzó a trabajar en Palm Beach Equine Clinic en 2013, y pasó casi 10 años en el puesto sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en febrero de 2022 comenzó a recibir plata extra en su sueldo que estaba destinada para otra empleada .

Lejos de avisarle a sus supervisores para solucionar el error, Arrua, que tenía un salario anual de 60 mil dólares , se quedó el monto y realizó distintos gastos, como ropa de lujo, comida cara, un camión de comida para una amiga de su madre y varias transferencias a familiares en Argentina .

Casi un año después, en enero de 2023, la veterinaria a quien correspondía la plata, que cobraba 400 mil dólares al año, se dio cuenta que no había recibido su sueldo porque sus tarjetas de eran rechazadas . Ante esta situación, confrontó a Yessica, que reconoció el crimen automáticamente.

La clínica contactó a la policía, que detuvo a la recepcionista el 27 de junio de 2025. Arrua aseguró que, aunque se dio cuenta que le pagaban demás, pensó que se trataba de un bonus por su trabajo, ya que había escuchado un rumor de que la recepcionista anterior recibió uno.

Aunque todavía no se definió la sentencia, si es declarada culpale Yessica Arrua podría enfrentarse hasta a 30 años de cárcel por robo agravado y lavado de dinero, dos delitos que en Florida son muy graves y tienen penas impactantes.

Fuente: TN