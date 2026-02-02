González Catán: motochorros atacaron a su hijo en la puerta de su casa, salió a defenderlo y le dispararon cuatro tiros

NACIONALES

Un grupo de motochorros atacó a dos amigos que estaban charlando en la puerta de una casa. El padre de uno de los adolescentes salió con un caño de hormigón para defenderlos y, en plena huida, los ladrones le dispararon cuatro veces. No lo mataron de milagro. Ocurrió en González Catán, en La Matanza. A pesar que todo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la casa, no hay detenidos.

Fuentes policiales confirmaron que siete delincuentes distribuidos en cuatro motos realizaron un ataque "tipo piraña" a dos adolescentes que charlaban en la puerta de una casa ubicada en calle De Luca y Patrón 7436, en el barrio Padre Mario. Les robaron los celulares y una bicicleta. Ocurrió a metros de la Ruta 3, alrededor de las 23 del sábado.

En el video se puede ver que los jóvenes están conversando y son rodeados por el grupo motochorro, quienes arma en mano los amedrentan, les revisan los bolsillos y se intentan llevar los teléfonos y dos bicicletas.

Pero Gustavo, padre de uno de los adolescentes de 17 años, había escuchado todo. Entonces, apareció foribundo con un caño de hormigón en las manos para disuadir el ataque.

Corrió y llegó a golpear a uno de ellos. Luego, alcanzó a empujar a otros dos que circulaban en una de las motos intentando llevarse una de las bicicletas: logró que cayeran de la moto y pudo recuperarla.

En el escape, los motochorros dispararon desde la esquina. Al menos fueron cuatro tiros . De milagro ninguno de los tiros impactó en el hombre ni en los chicos que fueron robados.

"Estaba dentro de mi casa y vi que una moto pasó a velocidad. Eso me llamó la atención. Luego cuando vi que otra venía frenando, me dije: les roban a los pibes. Ahí salí. Quería que se llevaran las bici y se fueran. Pero luego que les sacaron la bicicleta, uno de los tipos le pegó a mi pibe. Ahí se me cortó la cinta ", contó Gustavo sobre su reacción.

El hombre dijo que por el enojo quedó "en blanco" y que agarró lo primero que encontró en el piso "para correrlos". El caño de hormigón estaba en una pila de escombros en la vereda.

"Siento impotencia de no haber agarrado a ninguno como para llevarlo a la comisaría", se resignó Gustavo en el cierre de la charla con el canal A24 .

Por el testimonio de algunos vecinos, la banda está "marcada" y actúa con suma impunidad en La Matanza. Incluso detallan que es habitual verlos en tres motos: una Honda GLH gris, una Corven Hunter gris y una KTM Duke 390 blanca.

“La zona es bastante insegura, roban todo el tiempo por acá”, señaló uno de los vecinos. “Esta gente fue a hacer la denuncia, pero en la comisaría había un lio bárbaro con otros pibes y se volvieron sin hacer nada", contó.

Y denunció: "Estos motochorros atacan siempre por esta zona que está liberada. Y saben quiénes son, pero los pibes siguen libres, como siempre”, lamentó otro lugareño.

Fuente: Clarín